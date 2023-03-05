Оккупанты за сутки выпустили по Никополю более 10 артснарядов, в соседней области работала ПВО – Днепропетровская ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
"По городу агрессор выпустил более 10-ти артиллерийских снарядов. Повредил шесть частных домов и две хозяйственные постройки. Разрушения получили одно частное предприятие и магазин, – написал руководитель ОВА. – Зацепило вражеское железо и линии электропередач. Энергетики все восстановили".
По словам Лысака, в результате российских обстрелов люди не пострадали.
"Также хочу успокоить жителей некоторых районов, слышавших сегодня громкие взрывы. В соседней области сработали силы ПВО", – рассказал глава Днепропетровской ОВА.
Регион граничит с Донецкой, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областями.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.