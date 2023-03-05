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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки выпустили по Никополю более 10 артснарядов, в соседней области работала ПВО – Днепропетровская ОВА

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Из-за обстрела оккупантов в Никополе поврежены шесть частных домов и две хозпостройки, отметил Лысак
Из-за обстрела оккупантов в Никополе поврежены шесть частных домов и две хозпостройки, отметил Лысак
Фото: Сергій Лисак / Facebook

Российские оккупационные войска 5 марта из артиллерии снова обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"По городу агрессор выпустил более 10-ти артиллерийских снарядов. Повредил шесть частных домов и две хозяйственные постройки. Разрушения получили одно частное предприятие и магазин, – написал руководитель ОВА. – Зацепило вражеское железо и линии электропередач. Энергетики все восстановили".

По словам Лысака, в результате российских обстрелов люди не пострадали.

"Также хочу успокоить жителей некоторых районов, слышавших сегодня громкие взрывы. В соседней области сработали силы ПВО", – рассказал глава Днепропетровской ОВА.

Регион граничит с Донецкой, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областями.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02LtohjBfaXMEmh9rx4MHxmZgYLDm5Pp5hwLk9bUnNDYdkdHZx91uYTxyAtdFfdHXGl&id=100089981179124

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, ПВО, артиллерия, Никополь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, война России против Украины, взрывы, разрушения, магазин, российские оккупанты, Сергей Лысак
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