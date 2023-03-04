Россияне 4 марта обстреляли Днепропетровскую область, погибло два человека – ОВА

"С утра враг уже несколько раз ударил по Никопольскому району. Целил из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. В Червоногригоровской общине погибли два человека – 57-летняя женщина и 68-летний мужчина", – сообщил он.

Также повреждены восемь частных домов, две хозяйственные постройки, линия электропередачи и газопровод.

В Никополе в результате обстрелов повреждена гостиница.

"Последствия атак уточняются. Но людей не вернуть. Мои соболезнования родным и близким погибших от кровавых рук террористов из армии негодяев, убийц и насильников", – заявил Лысак.