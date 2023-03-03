ДТЭК передал Покровской общине мощные генераторы и продукты питания

Трехфазные дизельные генераторы Mitsui с автоматическим запуском будут установлены в "пунктах несокрушимости" Покровской сельской территориальной общины Фото: renewables.dtek.com

Гуманитарная помощь была организована в рамках проекта "Спасаем жизнь", который в начале войны создали ДТЭК и "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова.

Мощные трехфазные дизельные генераторы Mitsui с автоматическим запуском будут установлены в "пунктах несокрушимости" Покровской сельской территориальной общины в селах Пригородное, Покровское и Новософиевка. В целом работа "пунктов несокрушимости" охватывает до 7 тыс. жителей.

Также ДТЭК ВИЭ передал продукты питания для формирования еще 2 тыс. наборов для местных жителей общины – наиболее уязвимых групп населения: пожилых и людей с инвалидностью, многодетных семей и семей погибших военных. Среди переданных товаров – пшеничная мука, сахар, соль, рис, макаронные изделия, тушеное мясо и паштет, овощные консервы и печенье.

"Сегодня Никопольщина находится под постоянными вражескими обстрелами. Разрушение объектов энергетической инфраструктуры приводит к временным отключениям света, поэтому установка мощных электрогенераторов в "пунктах несокрушимости" поможет людям зарядить мобильные телефоны и пауэербанки, выпить горячего чая и частично решить другие бытовые проблемы. Мы рады, что помощь от ДТЭК ВИЭ идет на пользу тем, кто в этом нуждается больше всего", – цитирует пресс-служба ДТЭК слова директора Никопольской СЭС, находящейся на территории общины, – Владимира Шуляцкого.

Тремя неделями ранее в Покровское были доставлены 6 тыс. продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК ВИЭ в рамках проекта "Спасение жизней". Продуктовые наборы были распределены среди самых нуждающихся жителей Покровской сельской общины.

Всего в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" помощь получили уже более 425 тыс. украинцев. Это продукты, средства гигиены и медицинское оборудование для больниц.