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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК передал Покровской общине мощные генераторы и продукты питания

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Трехфазные дизельные генераторы Mitsui с автоматическим запуском будут установлены в "пунктах несокрушимости" Покровской сельской территориальной общины
Трехфазные дизельные генераторы Mitsui с автоматическим запуском будут установлены в "пунктах несокрушимости" Покровской сельской территориальной общины
Фото: renewables.dtek.com

Покровская сельская территориальная община Никопольского района Днепропетровской области получила от ДТЭК ВИЭ три генератора и еще одну партию продуктов питания, сообщили в компании.

Гуманитарная помощь была организована в рамках проекта "Спасаем жизнь", который в начале войны создали ДТЭК и "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова.

Мощные трехфазные дизельные генераторы Mitsui с автоматическим запуском будут установлены в "пунктах несокрушимости" Покровской сельской территориальной общины в селах Пригородное, Покровское и Новософиевка. В целом работа "пунктов несокрушимости" охватывает до 7 тыс. жителей.

Также ДТЭК ВИЭ передал продукты питания для формирования еще 2 тыс. наборов для местных жителей общины – наиболее уязвимых групп населения: пожилых и людей с инвалидностью, многодетных семей и семей погибших военных. Среди переданных товаров – пшеничная мука, сахар, соль, рис, макаронные изделия, тушеное мясо и паштет, овощные консервы и печенье.

"Сегодня Никопольщина находится под постоянными вражескими обстрелами. Разрушение объектов энергетической инфраструктуры приводит к временным отключениям света, поэтому установка мощных электрогенераторов в "пунктах несокрушимости" поможет людям зарядить мобильные телефоны и пауэербанки, выпить горячего чая и частично решить другие бытовые проблемы. Мы рады, что помощь от ДТЭК ВИЭ идет на пользу тем, кто в этом нуждается больше всего", – цитирует пресс-служба ДТЭК слова директора Никопольской СЭС, находящейся на территории общины, – Владимира Шуляцкого.

Тремя неделями ранее в Покровское были доставлены 6 тыс. продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК ВИЭ в рамках проекта "Спасение жизней". Продуктовые наборы были распределены среди самых нуждающихся жителей Покровской сельской общины.

Всего в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" помощь получили уже более 425 тыс. украинцев. Это продукты, средства гигиены и медицинское оборудование для больниц.

Теги: продукты, ДТЭК, Метинвест, помощь, гуманитарная помощь, Никополь, генератор
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