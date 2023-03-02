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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепропетровской области оккупанты за ночь обстреляли несколько многоэтажек. Нарушено электроснабжение и подача воды – ОВА

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Российские снаряды задели жилье и инфраструктуру
Российские снаряды задели жилье и инфраструктуру
Ajnj% Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА / Telegram

В ночь с 1-го на 2 марта российская армия обстреляла две общины в Днепропетровской области – Никопольскую и Красногригорьевскую. Об этом глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил 2 марта в Telegram.

По его словам, оккупанты били по населенным пунктам из тяжелой артиллерии. Осколками повреждены  котельная в детском саду, несколько магазинов и аптека.

По данным ОВА, также разрушено жилье и  объекты коммунальной инфраструктуры.

"Российские снаряды задели восемь многоэтажек, пять гаражей и три авто. Оборвали линии электропередач и повредили водопровод", – написал Лысак

Он добавил, что люди не пострадали.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Днепропетровская область, армия РФ, артиллерия, Никополь, обстрелы, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты, Сергей Лысак
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