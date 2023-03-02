В Днепропетровской области оккупанты за ночь обстреляли несколько многоэтажек. Нарушено электроснабжение и подача воды – ОВА

По его словам, оккупанты били по населенным пунктам из тяжелой артиллерии. Осколками повреждены котельная в детском саду, несколько магазинов и аптека.
По данным ОВА, также разрушено жилье и объекты коммунальной инфраструктуры.
"Российские снаряды задели восемь многоэтажек, пять гаражей и три авто. Оборвали линии электропередач и повредили водопровод", – написал Лысак
Он добавил, что люди не пострадали.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.