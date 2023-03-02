В Днепропетровской области оккупанты за ночь обстреляли несколько многоэтажек. Нарушено электроснабжение и подача воды – ОВА

По его словам, оккупанты били по населенным пунктам из тяжелой артиллерии. Осколками повреждены котельная в детском саду, несколько магазинов и аптека.

По данным ОВА, также разрушено жилье и объекты коммунальной инфраструктуры.

"Российские снаряды задели восемь многоэтажек, пять гаражей и три авто. Оборвали линии электропередач и повредили водопровод", – написал Лысак

Он добавил, что люди не пострадали.