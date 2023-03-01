Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии – глава Днепропетровской ОВА

Оккупанты обстреливали Никопольский район восемь раз Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Они били по району целых восемь раз. Из тяжелой артиллерии обстреляли четыре общины – Никопольскую, Марганецкую, Мировскую и Червоногригорьевскую", – говорится в сообщении.

В Никополе были повреждены транспортное и три промышленных предприятия, дорожное полотно, линии электропередач.

"В Мировской общине есть разрушение агрофирмы и магазина. Повреждены полдесятка домов и хозяйственных построек, авто, скутер. Повреждены электросеть и газопровод. На остальных территориях еще работают спасатели и устанавливают последствия атак", – сообщил Лысак.

По его словам, мирные жители не пострадали.