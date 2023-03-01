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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии – глава Днепропетровской ОВА

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Оккупанты обстреливали Никопольский район восемь раз
Оккупанты обстреливали Никопольский район восемь раз
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты ночью 1 марта обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Они били по району целых восемь раз. Из тяжелой артиллерии обстреляли четыре общины – Никопольскую, Марганецкую, Мировскую и Червоногригорьевскую", – говорится в сообщении.

В Никополе были повреждены транспортное и три промышленных предприятия, дорожное полотно, линии электропередач.

"В Мировской общине есть разрушение агрофирмы и магазина. Повреждены полдесятка домов и хозяйственных построек, авто, скутер. Повреждены электросеть и газопровод. На остальных территориях еще работают спасатели и устанавливают последствия атак", – сообщил Лысак.

По его словам, мирные жители не пострадали.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, война России против Украины, Сергей Лысак
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