Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии – глава Днепропетровской ОВА

"Они били по району целых восемь раз. Из тяжелой артиллерии обстреляли четыре общины – Никопольскую, Марганецкую, Мировскую и Червоногригорьевскую", – говорится в сообщении.
В Никополе были повреждены транспортное и три промышленных предприятия, дорожное полотно, линии электропередач.
"В Мировской общине есть разрушение агрофирмы и магазина. Повреждены полдесятка домов и хозяйственных построек, авто, скутер. Повреждены электросеть и газопровод. На остальных территориях еще работают спасатели и устанавливают последствия атак", – сообщил Лысак.
По его словам, мирные жители не пострадали.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.