Оккупанты обстреляли Никополь. Повреждены жилые дома, оборваны линии электропередач

"Этой ночью враг трижды бил по Никополю из тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения", – написал Лысак.

По его данным, в городе поврежден отель, три частных дома, хозяйственная постройка и авто. Помимо этого, оборваны линии электропередач.

"Держимся! Не падайте духом, потому что Россия рассчитывает именно на это. У нас непобедимая армия. Несокрушимые люди", – добавил глава ОВА.