Оккупанты обстреляли Никополь. Повреждены жилые дома, оборваны линии электропередач

"Этой ночью враг трижды бил по Никополю из тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения", – написал Лысак.
По его данным, в городе поврежден отель, три частных дома, хозяйственная постройка и авто. Помимо этого, оборваны линии электропередач.
"Держимся! Не падайте духом, потому что Россия рассчитывает именно на это. У нас непобедимая армия. Несокрушимые люди", – добавил глава ОВА.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.