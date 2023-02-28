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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Никополь. Повреждены жилые дома, оборваны линии электропередач

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Противник трижды за ночь атаковал Никополь
Противник трижды за ночь атаковал Никополь
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Никополь Днепропетровской области. Об этом 28 февраля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Этой ночью враг трижды бил по Никополю из тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения", – написал Лысак.

По его данным, в городе поврежден отель, три частных дома, хозяйственная постройка и авто. Помимо этого, оборваны линии электропередач.

"Держимся! Не падайте духом, потому что Россия рассчитывает именно на это. У нас непобедимая армия. Несокрушимые люди", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Днепропетровская область, артиллерия, Никополь, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Сергей Лысак
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