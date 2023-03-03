Оккупанты ночью дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии – ОВА

"Этой ночью агрессор дважды атаковал Никопольский район. Под обстрелы тяжелой артиллерии попала Марганецкая община", – написал Лысак.

По его данным, в результате вражеской атаки нет погибших и пострадавших.

"Спасатели обследуют территории, где произошли прилеты, и выясняют последствия ударов", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.