Российские войска выпустили за день более 100 снарядов по Никопольскому району – Днепропетровская ОВА

Больше всего досталось Марганецкой общине, рассказали в Днепропетровской ОВА Фото: Сергій Лисак / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Более 100 снарядов за день... Прилетело в Марганецкую и Мировскую общины. Без жертв, но есть разрушения", – написал руководитель ОВА.

По словам Лысака, "больше всего досталось Марганецкой общине".

"Там повреждено социальное учреждение, 17 частных домов, 12 хозяйственных построек, авто, газопровод и линия электропередач, – рассказал глава Днепропетровской ОВА. – Спасатели продолжают обследовать пораженные территории и уточнять последствия обстрелов".