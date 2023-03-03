Российские войска выпустили за день более 100 снарядов по Никопольскому району – Днепропетровская ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
"Более 100 снарядов за день... Прилетело в Марганецкую и Мировскую общины. Без жертв, но есть разрушения", – написал руководитель ОВА.
По словам Лысака, "больше всего досталось Марганецкой общине".
"Там повреждено социальное учреждение, 17 частных домов, 12 хозяйственных построек, авто, газопровод и линия электропередач, – рассказал глава Днепропетровской ОВА. – Спасатели продолжают обследовать пораженные территории и уточнять последствия обстрелов".
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.