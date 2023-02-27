"Есть нация, которой украинцы никогда не простят". Оккупанты обстреляли Никопольский район, повреждены жилые дома и газопроводы

"Под огонь из тяжелой артиллерии попали сам Никополь и Мировская община. Люди уцелели. Повреждены восемь частных домов, хозяйственное сооружение, авто, газопроводы и линия электропередач", – написал Лысак.

По его словам, спасатели продолжают уточнять последствия атак со стороны российских захватчиков.

"Вчера, в прощенное воскресенье, мы просили друг у друга прощения. Но есть нация, которой украинцы никогда не простят. Ни одной потерянной жизни. Ни одного выстрела в сторону наших городов и сел. Ни одного разрушения", – подчеркнул глава ОВА.