"Есть нация, которой украинцы никогда не простят". Оккупанты обстреляли Никопольский район, повреждены жилые дома и газопроводы

"Под огонь из тяжелой артиллерии попали сам Никополь и Мировская община. Люди уцелели. Повреждены восемь частных домов, хозяйственное сооружение, авто, газопроводы и линия электропередач", – написал Лысак.
По его словам, спасатели продолжают уточнять последствия атак со стороны российских захватчиков.
"Вчера, в прощенное воскресенье, мы просили друг у друга прощения. Но есть нация, которой украинцы никогда не простят. Ни одной потерянной жизни. Ни одного выстрела в сторону наших городов и сел. Ни одного разрушения", – подчеркнул глава ОВА.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.