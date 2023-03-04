"Россия приближает свой конец". Оккупанты обстреляли Никопольский район, повреждены жилые дома, оборвана линия электропередач

По его данным, ночью под артиллерийский обстрел попала Марганецкая община, а утром – Никополь.
"В Никополе повреждены частное предприятие, четыре дома, оборвана линия электропередач. Повреждены две хозяйственные постройки. Одна из них загорелась. Пожарные возгорание уже потушили", – написал Лысак.
Последствия атак со стороны противника уточняются. Территории, где были прилеты, сейчас обследуют спасатели.
По словам главы ОВА, мирные жители не пострадали.
"Россия приближает свой конец. Страшные преступления против человечества им будут вспоминать еще очень долго", – добавил Лысак.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.