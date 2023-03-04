"Россия приближает свой конец". Оккупанты обстреляли Никопольский район, повреждены жилые дома, оборвана линия электропередач

По его данным, ночью под артиллерийский обстрел попала Марганецкая община, а утром – Никополь.

"В Никополе повреждены частное предприятие, четыре дома, оборвана линия электропередач. Повреждены две хозяйственные постройки. Одна из них загорелась. Пожарные возгорание уже потушили", – написал Лысак.

Последствия атак со стороны противника уточняются. Территории, где были прилеты, сейчас обследуют спасатели.

По словам главы ОВА, мирные жители не пострадали.

"Россия приближает свой конец. Страшные преступления против человечества им будут вспоминать еще очень долго", – добавил Лысак.