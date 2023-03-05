Рада планирует разрешить полиции и Нацгвардии сбивать не только вражеские дроны – законопроект

Законными целями силовиков будут все дроны, которые могут использоваться для правонарушений Фото: Національна поліція України / Facebook

Законопроект вносит изменения в ст. 17 закона "О Национальной гвардии" и ст. 42 закона "О Национальной полиции". Новация дает силовикам право применить специальные средства, если другие формы предварительного воздействия на правонарушителей не дали желаемых результатов.

Комитет предлагает считать законными целями силовиков дроны, которые потенциально могут использоваться "для совершения правонарушения или представлять угрозу жизни, здоровью, правам и свободам граждан".

Разрешается принудительное прекращения полета БПЛА путем перехвата сигналов дистанционного управления, а также повреждение или уничтожение летательных аппаратов. Проект узаконивает использование полицейскими и нацгвардейцами оружия против дронов.

В случае его принятия закон будет действовать не только во время военного положения.