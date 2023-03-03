Отправь "взрывной привет" врагу: "Украинская команда" собирает на ударные дроны

Чем больше лотов, тем больше шансов доставить "взрывное сообщение" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Большой сбор на 100 дронов-камикадзе с вашими "приветами" врагу. Каждый дрон – это летающий килограмм взрывчатки по танкам, БМП, складам боеприпасов и живой силе врага. Все дроны – отечественного производства. Главное – эти "злые птицы" будут нести на своих крыльях не только взрывчатку, но и ваше личное пожелание", – говорится в сообщении.

Чем больше донат, тем больше шансов доставить ваше "взрывное сообщение" оккупантам, отметили в "Украинской команде".

"Все просто. Первое: делаете донат на дрон (один лот – 100 грн). Второе: в примечаниях пишете ваш "взрывной привет" (до 40 символов!). Например: "За Мариуполь от Васи!" И все! Ваш "привет" в списке! Чем больше лотов, тем больше шансов доставить ваше "взрывное сообщение". Если очень хочется, чтобы "привет" был отправлен 100-процентно, организуем вам личный дрон. Полная стоимость дрона-почтальона – 32 000 грн. Донать! Пиши! Отправим!" – отметили в волонтерском штабе.

Присоединиться к сбору можно по ссылке.