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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США в пятницу объявят о пакете военной помощи Украине, включающем боеприпасы для HIMARS – Белый дом

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Кирби пообещал, что подробности о новом пакете военной помощи США, о котором будет объявлено 3 марта, скоро появятся
Кирби пообещал, что подробности о новом пакете военной помощи США, о котором будет объявлено 3 марта, скоро появятся
Фото: EPA

Соединенные Штаты Америки планируют официально объявить об очередном пакете помощи Украине в сфере безопасности в пятницу, 3 марта. Об этом координатор по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби сообщил 2 марта на брифинге, который транслировался пресс-службой Белого дома в Twitter.

"Завтра США объявят об очередном пакете помощи Украине", – сказал он.

Кирби не уточнил, на какую сумму будет выделена военная помощь Украине. Он пообещал, что подробности появятся в ближайшее время.

По его словам, в пакет войдут в основном боеприпасы для вооружения, которое уже используют защитники Украины, такого как высокоточные реактивные системы HIMARS и артиллерия.

Контекст:

20 февраля во время визита в Киев президент США Байден объявил о пакете помощи для Украины в размере почти $500 млн. Это был уже 32-й пакет военной помощи с августа 2021 года, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен 20 февраля.

Последний на данный момент, 33-й, пакет военной помощи США Украине на сумму $2 млрд был объявлен 24 февраля, в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ. В него, кроме прочего, вошли боеприпасы для HIMARS и 155-мм артиллерии, беспилотники, средства связи и разминирования.

По состоянию на 20 февраля администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года по 20 февраля 2023 года Вашингтон направил помощи на $29,8 млрд. После объявления о 33-м пакете помощи 24 февраля эти цифры составляют $32,4 млрд и $31,8 млрд соответственно.

Теги: Киев, США, Украина, Пентагон, Вашингтон, вооружение, военная помощь, Белый дом, боеприпасы, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Джон Кирби, безопасность, брифинг, российские оккупанты, HIMARS
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