США в пятницу объявят о пакете военной помощи Украине, включающем боеприпасы для HIMARS – Белый дом

Кирби пообещал, что подробности о новом пакете военной помощи США, о котором будет объявлено 3 марта, скоро появятся Фото: EPA

"Завтра США объявят об очередном пакете помощи Украине", – сказал он.

Кирби не уточнил, на какую сумму будет выделена военная помощь Украине. Он пообещал, что подробности появятся в ближайшее время.

По его словам, в пакет войдут в основном боеприпасы для вооружения, которое уже используют защитники Украины, такого как высокоточные реактивные системы HIMARS и артиллерия.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/zdMgJbxL8K — The White House (@WhiteHouse) March 2, 2023