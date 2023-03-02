США в пятницу объявят о пакете военной помощи Украине, включающем боеприпасы для HIMARS – Белый дом

"Завтра США объявят об очередном пакете помощи Украине", – сказал он.
Кирби не уточнил, на какую сумму будет выделена военная помощь Украине. Он пообещал, что подробности появятся в ближайшее время.
По его словам, в пакет войдут в основном боеприпасы для вооружения, которое уже используют защитники Украины, такого как высокоточные реактивные системы HIMARS и артиллерия.
Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/zdMgJbxL8K— The White House (@WhiteHouse) March 2, 2023
20 февраля во время визита в Киев президент США Байден объявил о пакете помощи для Украины в размере почти $500 млн. Это был уже 32-й пакет военной помощи с августа 2021 года, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен 20 февраля.
Последний на данный момент, 33-й, пакет военной помощи США Украине на сумму $2 млрд был объявлен 24 февраля, в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ. В него, кроме прочего, вошли боеприпасы для HIMARS и 155-мм артиллерии, беспилотники, средства связи и разминирования.
По состоянию на 20 февраля администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года по 20 февраля 2023 года Вашингтон направил помощи на $29,8 млрд. После объявления о 33-м пакете помощи 24 февраля эти цифры составляют $32,4 млрд и $31,8 млрд соответственно.