Оккупанты атаковали Сумскую область с беспилотника и обстреляли из минометов

Под обстрелы в этот раз попала Белопольская община. В ней зафиксировано четыре прилета из минометов.
Кроме того, россияне сбросили с беспилотника осколочный боеприпас ВОГ.
По предварительной информации, обошлось без потерь и разрушений.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.