Россияне обстреляли 10 общин Сумской области, зафиксировано 177 прилетов – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что обстрелам подверглись территории Новослободской, Хотинской, Белопольской, Великописаревской, Середино-Будской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской общин.

"Было зафиксировано 177 "прилетов" – из минометов, ствольной артиллерии, САУ, РСЗО. Есть разрушения", – сказано в сообщении.

В частности, из-за обстрелов повреждены ЛЭП в Эсманской общине, в Зноб-Новгородской – высоковольтная линия.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

20 января 2023 года украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.

17 февраля британское издание The Times со ссылкой на слова старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова писало, что в РФ неподалеку от границы с Сумской областью якобы сосредоточено 10 тыс. российских военных. По его словам, это самая большая концентрация, которая там когда-либо наблюдалась. Сообщалось также, что российские военные будто бы развернули в месте своей дислокации и полевой госпиталь.

Как свидетельствуют спутниковые снимки, российская армия расширяет военные базы недалеко от границы с Украиной – в Курской и Воронежской областях. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ.

В Сумской ОВА опровергли заявления СМИ о 10 тыс. оккупантов на границе с областью.

В конце февраля в СБУ сообщили о поиске диверсантов в регионе.