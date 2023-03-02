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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли 10 общин Сумской области, зафиксировано 177 прилетов – ОВА

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Из-за российских обстрелов повреждены ЛЭП в Эсманской общине, в Зноб-Новгородской высоковольтная линия, отметили в Сумской ОВА
Из-за российских обстрелов повреждены ЛЭП в Эсманской общине, в Зноб-Новгородской – высоковольтная линия, отметили в Сумской ОВА
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска в течение дня 2 марта обстреляли 10 приграничных общин Сумской области (по состоянию на 21.00).

Об этом сообщается в Facebook областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что обстрелам подверглись территории Новослободской, Хотинской, Белопольской, Великописаревской, Середино-Будской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской общин.

"Было зафиксировано 177 "прилетов" – из минометов, ствольной артиллерии, САУ, РСЗО. Есть разрушения", – сказано в сообщении.

В частности, из-за обстрелов повреждены ЛЭП в Эсманской общине, в Зноб-Новгородской – высоковольтная линия.

https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid0mM1RzYdkF7MMwrmpsYywXQiwzw1YBPp18kvZ79XPtbVJ3EwEbKgJuMTEptEBiPYzl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

20 января 2023 года украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.

17 февраля британское издание The Times со ссылкой на слова старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова писало, что в РФ неподалеку от границы с Сумской областью якобы сосредоточено 10 тыс. российских военных. По его словам, это самая большая концентрация, которая там когда-либо наблюдалась. Сообщалось также, что российские военные будто бы развернули в месте своей дислокации и полевой госпиталь.

Как свидетельствуют спутниковые снимки, российская армия расширяет военные базы недалеко от границы с Украиной – в Курской и Воронежской областях. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ.

В Сумской ОВА опровергли заявления СМИ о 10 тыс. оккупантов на границе с областью.

В конце февраля в СБУ сообщили о поиске диверсантов в регионе.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, граница, РСЗО, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, разрушения, миномет, российские оккупанты, Краснополье
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