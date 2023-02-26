В результате обстрелов российскими оккупантами Сумской области есть раненый – обладминистрация

"В течение дня россияне совершили обстрелы четырех территориальных общин области: Белопольской, Глуховской, Новослободской, Хотинской. Были зафиксированы 76 прилетов из минометов и артиллерии", – говорится в сообщении.
В обладминистрации отметили, что в Новослободской общине минометным огнем были повреждены пять жилых домов, пункт здоровья и линии электропередач в селе Горки.
"Артиллерийским обстрелом села Строительное Глуховской общины повреждены шесть домов, уничтожен частный магазин. Ранения получило одно гражданское лицо", – объяснили в ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.