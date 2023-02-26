В результате обстрелов российскими оккупантами Сумской области есть раненый – обладминистрация

"В течение дня россияне совершили обстрелы четырех территориальных общин области: Белопольской, Глуховской, Новослободской, Хотинской. Были зафиксированы 76 прилетов из минометов и артиллерии", – говорится в сообщении.

В обладминистрации отметили, что в Новослободской общине минометным огнем были повреждены пять жилых домов, пункт здоровья и линии электропередач в селе Горки.

"Артиллерийским обстрелом села Строительное Глуховской общины повреждены шесть домов, уничтожен частный магазин. Ранения получило одно гражданское лицо", – объяснили в ОВА.

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