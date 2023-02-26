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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов российскими оккупантами Сумской области есть раненый – обладминистрация

Ранения получил житель Глуховской общины
Ранения получил житель Глуховской общины
Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Telegram

26 февраля по состоянию на 21.00 российские оккупанты обстреляли четыре территориальных общины Сумской области. Об этом в Telegram проинформировала областная военная администрация.

"В течение дня россияне совершили обстрелы четырех территориальных общин области: Белопольской, Глуховской, Новослободской, Хотинской. Были зафиксированы 76 прилетов из минометов и артиллерии", – говорится в сообщении.

В обладминистрации отметили, что в Новослободской общине минометным огнем были повреждены пять жилых домов, пункт здоровья и линии электропередач в селе Горки.

"Артиллерийским обстрелом села Строительное Глуховской общины повреждены шесть домов, уничтожен частный магазин. Ранения получило одно гражданское лицо", – объяснили в ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Сумская область, раненые, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ранение, магазин, миномет, российские оккупанты
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