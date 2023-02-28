Сумскую область 27 февраля обстреливали из минометов, повреждены дома

За день россияне обстреляли Белопольскую, Шалыгинскую, Новослободскую, Краснопольскую, Середино-Будскую, Глуховскую общины.

В результате минометного обстрела в селе Порохонь повреждены два частных дома.

Также из-за обстрела минометом в селе Мануховка повреждены домовладение и хозяйственное помещение.

Из-за вражеского минометного обстрела в селе Будивельное повреждено дорожное асфальтированное покрытие, а в домах выбиты окна.

Ночью оккупанты обстреляли Середино-Будскую, Хотинскую и Эсманскую общины, сообщили в ОВА утром 28 февраля. Зафиксированы 36 прилетов из минометов и реактивных систем залпового огня. Предварительно, без последствий.