Сумскую область 27 февраля обстреливали из минометов, повреждены дома

За день россияне обстреляли Белопольскую, Шалыгинскую, Новослободскую, Краснопольскую, Середино-Будскую, Глуховскую общины.
В результате минометного обстрела в селе Порохонь повреждены два частных дома.
Также из-за обстрела минометом в селе Мануховка повреждены домовладение и хозяйственное помещение.
Из-за вражеского минометного обстрела в селе Будивельное повреждено дорожное асфальтированное покрытие, а в домах выбиты окна.
Ночью оккупанты обстреляли Середино-Будскую, Хотинскую и Эсманскую общины, сообщили в ОВА утром 28 февраля. Зафиксированы 36 прилетов из минометов и реактивных систем залпового огня. Предварительно, без последствий.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.