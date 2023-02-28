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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сумскую область 27 февраля обстреливали из минометов, повреждены дома

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Российские оккупанты ежедневно обстреливают приграничье Сумской области
Российские оккупанты ежедневно обстреливают приграничье Сумской области
Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Telegram (архив)

В течение понедельника, 27 февраля, россияне обстреляли шесть общин Сумской области, было зафиксировано 86 прилетов. Ночью обстрелы продолжились, сообщает Сумская областная военная администрация.

За день россияне обстреляли Белопольскую, Шалыгинскую, Новослободскую, Краснопольскую, Середино-Будскую, Глуховскую общины.

В результате минометного обстрела в селе Порохонь повреждены два частных дома.

Также из-за обстрела минометом в селе Мануховка повреждены домовладение и хозяйственное помещение.

Из-за вражеского минометного обстрела в селе Будивельное повреждено дорожное асфальтированное покрытие, а в домах выбиты окна.

Ночью оккупанты обстреляли Середино-Будскую, Хотинскую и Эсманскую общины, сообщили в ОВА утром 28 февраля. Зафиксированы 36 прилетов из минометов и реактивных систем залпового огня. Предварительно, без последствий. 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Теги: Сумская область, обстрелы, война России против Украины, миномет
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