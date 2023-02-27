В СБУ сообщили о поиске диверсантов в Сумской области, граждан призвали сохранять спокойствие

В СБУ призвали граждан "ответственно реагировать на законные требования участников контрдиверсионных мероприятий" в Сумской области Фото: Служба безпеки України / Facebook (иллюстративное)

Об этом 27 февраля сообщается в Facebook управления СБУ в регионе.

Отмечается, что мероприятия по поиску диверсантов будут проводиться в связи с "продлением срока действия военного положения" в Украине до 20 мая и "с учетом приграничного расположения Сумской области".

"Они направлены на предотвращение и нейтрализацию угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства, – сказано в сообщении. – Просим граждан и дальше сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным неудобствам и ответственно реагировать на законные требования участников контрдиверсионных мероприятий".

В СБУ также призвали граждан сообщать правоохранителям о "подозрительных лицах, находящихся в регионе, особенно если таковые интересуются расположением военных и стратегически важных объектов, подразделений сил обороны".