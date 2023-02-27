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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В СБУ сообщили о поиске диверсантов в Сумской области, граждан призвали сохранять спокойствие

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В СБУ призвали граждан "ответственно реагировать на законные требования участников контрдиверсионных мероприятий" в Сумской области
В СБУ призвали граждан "ответственно реагировать на законные требования участников контрдиверсионных мероприятий" в Сумской области
Фото: Служба безпеки України / Facebook (иллюстративное)

В Сумской области будут проводиться комплексные контрдиверсионные мероприятия.

Об этом 27 февраля сообщается в Facebook управления СБУ в регионе.

Отмечается, что мероприятия по поиску диверсантов будут проводиться в связи с "продлением срока действия военного положения" в Украине до 20 мая и "с учетом приграничного расположения Сумской области".

"Они направлены на предотвращение и нейтрализацию угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства, – сказано в сообщении. – Просим граждан и дальше сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным неудобствам и ответственно реагировать на законные требования участников контрдиверсионных мероприятий".

В СБУ также призвали граждан сообщать правоохранителям о "подозрительных лицах, находящихся в регионе, особенно если таковые интересуются расположением военных и стратегически важных объектов, подразделений сил обороны".

https://www.facebook.com/ssu.sumy/posts/pfbid032msbUiciK4HZpGes3DZE7FbUGibaLCWRm7i3Jxo1UkivFsTuhGsRkE8JL48Qup7Yl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

20 января 2023 года украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.

17 февраля британское издание The Times со ссылкой на слова старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова писало, что в РФ неподалеку от границы с Сумской областью якобы сосредоточено 10 тыс. российских военных. По его словам, это самая большая концентрация, которая там когда-либо наблюдалась. Сообщалось также, что российские военные будто бы развернули в месте своей дислокации и полевой госпиталь.

Как свидетельствуют спутниковые снимки, российская армия расширяет военные базы недалеко от границы с Украиной – в Курской и Воронежской областях. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ.

В Сумской ОВА опровергли заявления СМИ о 10 тыс. оккупантов на границе с областью.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Сумская область, граница, диверсанты, угрозы, диверсия, правоохранители, война России против Украины, деятельность
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