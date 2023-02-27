В СБУ сообщили о поиске диверсантов в Сумской области, граждан призвали сохранять спокойствие

Об этом 27 февраля сообщается в Facebook управления СБУ в регионе.
Отмечается, что мероприятия по поиску диверсантов будут проводиться в связи с "продлением срока действия военного положения" в Украине до 20 мая и "с учетом приграничного расположения Сумской области".
"Они направлены на предотвращение и нейтрализацию угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства, – сказано в сообщении. – Просим граждан и дальше сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным неудобствам и ответственно реагировать на законные требования участников контрдиверсионных мероприятий".
В СБУ также призвали граждан сообщать правоохранителям о "подозрительных лицах, находящихся в регионе, особенно если таковые интересуются расположением военных и стратегически важных объектов, подразделений сил обороны".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
20 января 2023 года украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.
17 февраля британское издание The Times со ссылкой на слова старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова писало, что в РФ неподалеку от границы с Сумской областью якобы сосредоточено 10 тыс. российских военных. По его словам, это самая большая концентрация, которая там когда-либо наблюдалась. Сообщалось также, что российские военные будто бы развернули в месте своей дислокации и полевой госпиталь.
Как свидетельствуют спутниковые снимки, российская армия расширяет военные базы недалеко от границы с Украиной – в Курской и Воронежской областях. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями РФ.
В Сумской ОВА опровергли заявления СМИ о 10 тыс. оккупантов на границе с областью.