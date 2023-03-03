Оккупанты утром обстреляли приграничное село в Сумской области, от осколочного ранения погиб мужчина – ОГПУ

Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ).
"По данным следствия, 3 марта 2023 года утром военные страны-агрессора с территории РФ обстреляли с. Стариковое... В результате вражеской атаки от осколочного ранения погиб 73-летний мужчина, находившийся на огороде вблизи собственного дома", – сказано в сообщении.
Накануне, 2 марта, россияне обстреляли 10 общин Сумской области, зафиксировано 177 прилетов.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.