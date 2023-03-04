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Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии, есть повторные разрушения – обладминистрация

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Россияне регулярно обстреливают Сумскую область
Россияне регулярно обстреливают Сумскую область
Фото: Сумська обласна прокуратура / Facebook (архив)

4 марта по состоянию на 21.00 российские оккупанты обстреляли семь территориальных общин Сумской области. Об этом в Telegram проинформировала областная военная администрация.

"В течение дня россияне обстреляли семь территориальных общин области: Белопольскую, Эсманьскую, Шалыгинскую, Новослободскую, Зноб-Новгородскую, Миропольскую, Юнаковскую. Было зафиксировано 117 прилетов из минометов и артиллерии", – говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, больше всего прилетов было на территорию Шалыгинской общины – 36: 20 из самоходной артиллерийской установки (САУ) и три серии из миномета (три, три и 10 прилетов).

"Белопольская община. 8.55 − россияне били по территории общины из минометов − 12 мин и артиллерии (САУ) − 5 снарядов в направлении села Искрисковщина. В результате обстрела повторно поврежден Дом культуры и ЛЭП (линия электропередач. – "ГОРДОН"). В 11.56 был артиллерийский обстрел (САУ, 152 мм) – пять снарядов. А в 16.30 – пять прилетов из миномета", – объяснили в ОВА.

По данным ведомства, в Эсманьской общине был 31 прилет из миномета, в Зноб-Новгородской – восемь прилетов из миномета на окраине села Нововасильевка (повреждена ЛЭП), в Новослободской – четыре прилета из миномета, в Миропольской – шесть прилетов из миномета, а в Юнаковской общине зафиксировали пять прилетов из САУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Сумская область, артиллерия, вторжение, обстрелы, война России против Украины, разрушения, миномет, дом, российские оккупанты, россияне
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