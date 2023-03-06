Украинская ПВО ночью уничтожила 13 из 15 запущенных оккупантами Shahed – Воздушные силы ВСУ

"Были запущены дроны с северного направления, дроны-камикадзе Shahed 136/131 иранского производства. Предварительно, было запущено 15 БПЛА, 13 из них уничтожены силами ПВО, разными огневыми средствами. Результат довольно неплохой", – сказал Игнат.
Он отметил, что россияне с севера атаковали центральные, восточные области Украины, но не стал озвучивать список населенных пунктов, где беспилотники были сбиты. В частности, о четырех сбитых дронах сообщили власти Днепропетровской области.
На вопрос, почему оккупанты стали использовать для атак дронами северное направление, а не южное, как преимущественно было раньше, Игнат отметил, что россияне часто атакуют Киевскую область, там "много целей, которые они себе наметили", поэтому используют направление, где дронам для этого приходится пролетать меньшее расстояние над территорией Украины и, соответственно, над средствами ПВО и мобильными группами, которые могут их сбить.
Пресс-служба Воздушных сил ВСУ уточнила в Telegram, что оккупанты запустили дроны из Брянской области.
Всего за сутки 5 марта, по информации Генштаба ВСУ на сегодняшнее утро, украинские военные сбили 15 вражеских беспилотников.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Россия с февраля 2022 года нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила 2 марта, что оккупанты меняют тактику ударов по территории Украины. Она предположила, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, оккупанты пытаются "и эффективно обезвредить нашу ПВО, и нанести результативные удары".
По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.