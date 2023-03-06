Украинская ПВО ночью уничтожила 13 из 15 запущенных оккупантами Shahed – Воздушные силы ВСУ

Украинские военные сбили почти все дроны, которые ночью запустили россияне Фото: Повітряне командування "Центр" / Facebook (иллюстративное)

"Были запущены дроны с северного направления, дроны-камикадзе Shahed 136/131 иранского производства. Предварительно, было запущено 15 БПЛА, 13 из них уничтожены силами ПВО, разными огневыми средствами. Результат довольно неплохой", – сказал Игнат.

Он отметил, что россияне с севера атаковали центральные, восточные области Украины, но не стал озвучивать список населенных пунктов, где беспилотники были сбиты. В частности, о четырех сбитых дронах сообщили власти Днепропетровской области.

На вопрос, почему оккупанты стали использовать для атак дронами северное направление, а не южное, как преимущественно было раньше, Игнат отметил, что россияне часто атакуют Киевскую область, там "много целей, которые они себе наметили", поэтому используют направление, где дронам для этого приходится пролетать меньшее расстояние над территорией Украины и, соответственно, над средствами ПВО и мобильными группами, которые могут их сбить.

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ уточнила в Telegram, что оккупанты запустили дроны из Брянской области.

Всего за сутки 5 марта, по информации Генштаба ВСУ на сегодняшнее утро, украинские военные сбили 15 вражеских беспилотников.