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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская ПВО ночью уничтожила 13 из 15 запущенных оккупантами Shahed – Воздушные силы ВСУ

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Украинские военные сбили почти все дроны, которые ночью запустили россияне
Украинские военные сбили почти все дроны, которые ночью запустили россияне
Фото: Повітряне командування "Центр" / Facebook (иллюстративное)

Ночью примерно в половине областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за запущенных россиянами беспилотников. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, который транслирует ТСН.

"Были запущены дроны с северного направления, дроны-камикадзе Shahed 136/131 иранского производства. Предварительно, было запущено 15 БПЛА, 13 из них уничтожены силами ПВО, разными огневыми средствами. Результат довольно неплохой", – сказал Игнат.

Он отметил, что россияне с севера атаковали центральные, восточные области Украины, но не стал озвучивать список населенных пунктов, где беспилотники были сбиты. В частности, о четырех сбитых дронах сообщили власти Днепропетровской области. 

На вопрос, почему оккупанты стали использовать для атак дронами северное направление, а не южное, как преимущественно было раньше, Игнат отметил, что россияне часто атакуют Киевскую область, там "много целей, которые они себе наметили", поэтому используют направление, где дронам для этого приходится пролетать меньшее расстояние над территорией Украины и, соответственно, над средствами ПВО и мобильными группами, которые могут их сбить.  

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ уточнила в Telegram, что оккупанты запустили дроны из Брянской области.

Всего за сутки 5 марта, по информации Генштаба ВСУ на сегодняшнее утро, украинские военные сбили 15 вражеских беспилотников

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Россия с февраля 2022 года нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила 2 марта, что оккупанты меняют тактику ударов по территории Украины. Она предположила, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, оккупанты пытаются "и эффективно обезвредить нашу ПВО, и нанести результативные удары".

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

Теги: Киевская область, Днепропетровская область, ПВО, беспилотники, Брянская область, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат, дрон-камикадзе
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