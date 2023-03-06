В Киеве и ряде областей – воздушная тревога. В Киевской области работает система ПВО

К 00.53, кроме Киева, тревога также была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях, а также в Крыму.
Киевская областная военная администрация сообщила в Telegram, что в Киевской области работает система противовоздушной обороны. Перед этим ОВА предупредила, что в небе обнаружили воздушную цель.
"Находитесь в укрытиях и соблюдайте информационную тишину – ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть", – призвали в администрации.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Россия с февраля 2022 года нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила 2 марта, что оккупанты меняют тактику ракетных ударов по территории Украины. Она предположила, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, оккупанты пытаются "и эффективно обезвредить нашу ПВО, и нанести результативные удары".