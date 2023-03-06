В Киеве и ряде областей – воздушная тревога. В Киевской области работает система ПВО

Тревогу объявили в Киеве и еще 12 регионах Фото: depositphotos.com

К 00.53, кроме Киева, тревога также была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях, а также в Крыму.

Киевская областная военная администрация сообщила в Telegram, что в Киевской области работает система противовоздушной обороны. Перед этим ОВА предупредила, что в небе обнаружили воздушную цель.

"Находитесь в укрытиях и соблюдайте информационную тишину – ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть", – призвали в администрации.