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Кличко показал новую систему оповещения в Киеве

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Новая система оповещения может работать около недели без электроснабжения
Новая система оповещения может работать около недели без электроснабжения
Фото: Віталій Кличко / Telegram

Мэр Киева Виталий Кличко показал новые точки оповещения, которые установили в Деснянском районе столице. Фото он опубликовал 2 марта в Telegram.

Кличко сообщил, что первые 15 точек оповещения уже протестировали в Деснянском районе. Через две недели установят еще 12. По его словам, в Деснянском районе предусмотрено установить 47 новых точек оповещения, а всего по Киеву – 630.

Кличко объяснил, что новая система может работать около недели без электроснабжения на своем резервном оборудовании. Даже в условиях отключения всех операторов связи она будет работать, потому что управляется автономно и с применением искусственного интеллекта, добавил мэр.

Также система может выполнять "адресное" оповещение граждан в зависимости от типа чрезвычайной ситуации, ее масштаба и прогноза развития, рассказал городской голова.

"Столица совершенствует систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Работу над этим начали еще до полномасштабного вторжения России. За образец взяты системы, работающие в США, Германии и Польше", – заявил Кличко.

Теги: Киев, Виталий Кличко, воздушная тревога
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