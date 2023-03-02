Кличко показал новую систему оповещения в Киеве

Кличко сообщил, что первые 15 точек оповещения уже протестировали в Деснянском районе. Через две недели установят еще 12. По его словам, в Деснянском районе предусмотрено установить 47 новых точек оповещения, а всего по Киеву – 630.

Кличко объяснил, что новая система может работать около недели без электроснабжения на своем резервном оборудовании. Даже в условиях отключения всех операторов связи она будет работать, потому что управляется автономно и с применением искусственного интеллекта, добавил мэр.

Также система может выполнять "адресное" оповещение граждан в зависимости от типа чрезвычайной ситуации, ее масштаба и прогноза развития, рассказал городской голова.

"Столица совершенствует систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Работу над этим начали еще до полномасштабного вторжения России. За образец взяты системы, работающие в США, Германии и Польше", – заявил Кличко.