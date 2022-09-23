"Этот день наступил". ГСЧС завершила тестирование системы оповещения украинцев

Он отметил, что такая система – это мировой опыт информирования населения об угрозах для жизни.

"Понимаю, что процесс тестирования, который мы начали 7 сентября, вызвал ряд неудобств и оброс мемами, но огромное количество технических решений и вопросов, которые нужно было решить, требовало определенного времени для тестирования", – написал Примуш.

В 2021 году внедрение этой системы оценивали в несколько миллионов долларов, рассказал он. По словам замглавы ГСЧС, тогда рассчитывали, что на это нужно будет около года времени.

"Благодаря совместным усилиям мобильных операторов, Украинской ассоциации операторов связи "Телас", производителей мобильных телефонов и смартфонов, вендоров оборудования мобильной связи, мировых поставщиков программного обеспечения для смартфонов, благодаря поддержке Министерства внутренних дел, Министерства цифровой трансформации, Государственной службы специальной связи и защиты информации и многим нашим партнерам для страны мы реализуем этот проект на бесплатной основе", – добавил он.

После тестирования систему переводят в опытную эксплуатацию, она будет использоваться для передачи реальных сигналов об угрозах для украинцев, проинформировал Примуш.

Его сообщение перепостили на страницу ГСЧС в Facebook.

"Этот день настал. Тестирование завершено. Спасибо всем за терпение, выдержку и понимание. Мы делаем все возможное, чтобы люди были защищены и предупреждены о возможных опасностях", – добавили в ведомстве.