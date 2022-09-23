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"Этот день наступил". ГСЧС завершила тестирование системы оповещения украинцев

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Систему оповещений тестировали с 7 сентября
Систему оповещений тестировали с 7 сентября
Фото: Роман Примуш / Facebook

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила тестирование системы оповещения граждан Украины Cell Broadcast. Об этом заместитель главы ГСЧС Роман Примуш сообщил в Facebook.

Он отметил, что такая система – это мировой опыт информирования населения об угрозах для жизни.

"Понимаю, что процесс тестирования, который мы начали 7 сентября, вызвал ряд неудобств и оброс мемами, но огромное количество технических решений и вопросов, которые нужно было решить, требовало определенного времени для тестирования", – написал Примуш.

В 2021 году внедрение этой системы оценивали в несколько миллионов долларов, рассказал он. По словам замглавы ГСЧС, тогда рассчитывали, что на это нужно будет около года времени.

"Благодаря совместным усилиям мобильных операторов, Украинской ассоциации операторов связи "Телас", производителей мобильных телефонов и смартфонов, вендоров оборудования мобильной связи, мировых поставщиков программного обеспечения для смартфонов, благодаря поддержке Министерства внутренних дел, Министерства цифровой трансформации, Государственной службы специальной связи и защиты информации и многим нашим партнерам для страны мы реализуем этот проект на бесплатной основе", – добавил он.

После тестирования систему переводят в опытную эксплуатацию, она будет использоваться для передачи реальных сигналов об угрозах для украинцев, проинформировал Примуш.

https://www.facebook.com/prymush/posts/pfbid0g8WrCQwoEoLf3iF9XevYe4VosxNyRG4g49GV3NqwAm4ZcVZoA8bTEkYyyrrd4SWNl

Его сообщение перепостили на страницу ГСЧС в Facebook.

"Этот день настал. Тестирование завершено. Спасибо всем за терпение, выдержку и понимание. Мы делаем все возможное, чтобы люди были защищены и предупреждены о возможных опасностях", – добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid0PtMoJmCzMXCrNDwAEdB4fPzCnqKpPfWtVSTctS8Nc3tMLBqCzHE2oVbk3tM1bAtul

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, телефоны, смартфон, оператор, тестирование
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