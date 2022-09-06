С 7 сентября ГСЧС будет тестировать новую систему оповещения населения

На первом этапе, с 7 сентября, будут проходить рассылки только тестовых сообщений в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и Киеве для проверки работы системы.

Эти рассылки не связаны с возникновением реальной чрезвычайной ситуации и не требуют действий граждан.

Принимать сообщения могут преимущественно мобильные телефоны, производимые начиная с 2019 года и имеющие операционную систему Android версии 11 и выше или iOS от версии 14.5. В будущем ГСЧС вместе с производителями смартфонов расширит список моделей смартфонов, которые смогут получать такие сообщения.

Некоторыми уведомлениями можно управлять, включать и выключать. В зависимости от производителя устройства, настройки могут быть в разделе "Уведомления" (Samsung, iPhone, OnePlus), "Звук и вибрация" (Huawei), "Безопасность и пароли" (Xiaomi). Они могут называться "Экстренные оповещения" для iPhone, "Чрезвычайные угрозы" и "Серьезные угрозы" для телефонов на Android.

Однако ГСЧС не рекомендует гражданам отключать получение уведомлений об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, о воздушной тревоге, ведь от своевременного получения этой информации может зависеть жизнь людей.