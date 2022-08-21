В Украине обновили сигналы воздушной тревоги

"Из-за обострения ядерного шантажа России некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности", – говорится в сообщении.

Как распознать новые сигналы тревоги:

сигнал химической опасности – звук церковных колоколов;

сигнал радиационной опасности – это звон в набат;

сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

В ведомстве напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.