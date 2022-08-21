ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине обновили сигналы воздушной тревоги

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Некоторые территориальные общины ввели три новых сигнала тревоги
Некоторые территориальные общины ввели три новых сигнала тревоги
Фото: EPA

В Украине обновили сигналы воздушной тревоги, некоторые общины ввели три новых сигнала. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Facebook.

"Из-за обострения ядерного шантажа России некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности", – говорится в сообщении.

Как распознать новые сигналы тревоги:

  • сигнал химической опасности – звук церковных колоколов;
  • сигнал радиационной опасности – это звон в набат;
  • сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

В ведомстве напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.

https://www.facebook.com/dsszzi/posts/pfbid05ZBRzgMfaDy8SR15fAy2i2GTRPAitJ4vSuCdNKLUKXcbNuc5qAQVujDS5Fkf39ZXl

Контекст:

Предупреждение о химических и радиационных атаках украинцы также могут получить в мобильном приложении "Воздушная тревога".Также в нем пользователи могут получать уведомления о воздушной тревоге, артиллерийских обстрелах и уличных боях.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, война России против Украины, воздушная тревога
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (131968)
2
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (98744)
3
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи (72302)
4
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу (60354)
5
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе (53933)
6
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото (28791)
7
"Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем (19387)
8
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева (18074)
 
 
 
 