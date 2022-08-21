В Украине обновили сигналы воздушной тревоги

"Из-за обострения ядерного шантажа России некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности", – говорится в сообщении.
Как распознать новые сигналы тревоги:
В ведомстве напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.
Предупреждение о химических и радиационных атаках украинцы также могут получить в мобильном приложении "Воздушная тревога".Также в нем пользователи могут получать уведомления о воздушной тревоге, артиллерийских обстрелах и уличных боях.