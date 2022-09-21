В Киевской области нельзя ходить в лес как минимум год – ГСЧС

На вопрос, когда в Киевской области можно будет ходить в лес, Примуш ответил: "На сегодня мы можем сказать, что в ближайший, я думаю, год при такой интенсивности работы точно нельзя будет, это 100%".
Он объяснил, что, если бы пиротехнические подразделения, которые работали в Киевской области в апреле – мае, сохраняли бы ту же интенсивность работы, этот период был бы значительно короче. Однако сейчас основные силы направлены в сторону Харькова.
"Если в Киеве основная инфраструктура уже безопасна, а остается опасность в лесах и на полях, причем это не сплошные минные поля, то, видя ситуацию в Харькове, где заминирован жилой фонд, мы должны расставлять приоритеты", – сказал он.
По оценке ГСЧС в июле, в Украине потенциально загрязненной взрывоопасными предметами считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 11 сентября, пиротехники обследовали 70 тыс. га и обезвредили 197 тыс. взрывоопасных предметов и более 1665 кг взрывчатых веществ.
В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. Первичное разминирование деоккупированных территорий Украины без лесополос, полей, водоемов) продлится год, заявили в МВД 7 сентября.