В Киевской области нельзя ходить в лес как минимум год – ГСЧС

На вопрос, когда в Киевской области можно будет ходить в лес, Примуш ответил: "На сегодня мы можем сказать, что в ближайший, я думаю, год при такой интенсивности работы точно нельзя будет, это 100%".

Он объяснил, что, если бы пиротехнические подразделения, которые работали в Киевской области в апреле – мае, сохраняли бы ту же интенсивность работы, этот период был бы значительно короче. Однако сейчас основные силы направлены в сторону Харькова.

"Если в Киеве основная инфраструктура уже безопасна, а остается опасность в лесах и на полях, причем это не сплошные минные поля, то, видя ситуацию в Харькове, где заминирован жилой фонд, мы должны расставлять приоритеты", – сказал он.