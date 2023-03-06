Все выпущенные по Киеву ночью ударные беспилотники были сбиты – военная администрация

"Этой ночью враг запустил в направлении Киева БПЛА. По предварительной информации, это были барражирующие боеприпасы Shahed. Силами нашей ПВО все воздушные цели были уничтожены. Попаданий в объекты инфраструктуры не зафиксировано. Предварительно, без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры. Враг снова не добился своих целей", – сказал начальник военной администрации столицы Сергей Попко.

Количество выпущенных в сторону Киева и сбитых беспилотников он не уточнил.