Все выпущенные по Киеву ночью ударные беспилотники были сбиты – военная администрация

"Этой ночью враг запустил в направлении Киева БПЛА. По предварительной информации, это были барражирующие боеприпасы Shahed. Силами нашей ПВО все воздушные цели были уничтожены. Попаданий в объекты инфраструктуры не зафиксировано. Предварительно, без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры. Враг снова не добился своих целей", – сказал начальник военной администрации столицы Сергей Попко.
Количество выпущенных в сторону Киева и сбитых беспилотников он не уточнил.
В ночь на 6 марта примерно в половине областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за запущенных россиянами беспилотников.
По данным Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО этой ночью уничтожила 13 из 15 запущенных врагом из Брянской области дронов-камикадзе типа Shahed. В частности, о четырех сбитых дронах сообщили власти Днепропетровской области.