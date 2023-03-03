Наев о ПВО в Киевской области: Небо над столицей закрыто

По словам командующего ОС Сергея Наева, столица оснащена разветвленной системой образцов противовоздушной обороны, рассредоточенных в разных местах Киевской области.

"Данные силы и средства постоянно маневрируют на местности чтобы враг не высчитал, где именно они находятся. Вся система постоянно поддерживается в боевой готовности. В частности, организовано своевременное оповещение и предоставление целеуказаний", – сказал он.

Наев объяснил, что во время атаки каждый расчет и экипаж ПВО получает отдельную задачу по отражению угрозы с воздуха.