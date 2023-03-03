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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наев о ПВО в Киевской области: Небо над столицей закрыто

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ПВО столицы находится в боевой готовности
ПВО столицы находится в боевой готовности
Скриншот: mil.in.ua

Вооруженные силы Украины получили нужных объем противовоздушных средств для защиты неба над Киевом от российских атак. Об этом командование Объединенных сил ВСУ 3 марта сообщило в Facebook.

По словам командующего ОС Сергея Наева, столица оснащена разветвленной системой образцов противовоздушной обороны, рассредоточенных в разных местах Киевской области.

"Данные силы и средства постоянно маневрируют на местности чтобы враг не высчитал, где именно они находятся. Вся система постоянно поддерживается в боевой готовности. В частности, организовано своевременное оповещение и предоставление целеуказаний", – сказал он.

Наев объяснил, что во время атаки каждый расчет и экипаж ПВО получает отдельную задачу по отражению угрозы с воздуха.

https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/posts/pfbid0qP3cn6fsab1TxSwRmBZ5ggv6BgGWUtqmGV3tkBfj62JU6f6rR6tE87qiXyTC2uUBl

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать область. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

В интервью, вышедшем 5 января 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военно-политическое руководство РФ планировало взять под контроль правительственный квартал Киева менее чем за сутки после начала вторжения.

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью, опубликованном 15 декабря, что ожидает в 2023 году повторного наступления российских сил. В частности, он прогнозировал, что наступление россиян может быть направлено в сторону Киева.

По мнению президента Владимира Зеленского, глава Кремля Владимир Путин "все еще хочет захватить Киев".

Теги: Киев, ПВО, армия РФ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Сергей Наев, российские оккупанты
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