В Москве вырубают леса для размещения комплексов ПВО – СМИ

По информации издания, площадки расчистили в трех районах Москвы, на двух из них уже разместили системы противовоздушной обороны.
На опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии уже развернули зенитно-ракетные комплексы С-400, пишет издание. Оборудовать площадку начали 31 декабря, при этом нигде не было информации о работах. На месте опытных полей не было леса, поэтому почву просто выровняли и залили асфальтом. Полиция запрещает фотографировать объект, но не скрывает, что это именно ПВО, говорится в статье.
Еще один объект Минобороны появился в парке-заповеднике "Лосиный остров". ЗРК С-400 видно из окон одного из жилых комплексов, расстояние от ПВО до жилых домов около 200 м, пишет The Insider. Также на площадке установлена радиолокационная станция.
Развертывание площадки стало поводом для возмущений местных жителей и экологов, говорится в статье. На один и запросов активистов администрация заповедника ответила, что работы проводятся "в целях обеспечения национальной безопасности и обороны".
В районе Печатники вырубили около 100 гектаров леса в охранной зоне музея-заповедника Коломенское, нанеся большой ущерб экологии, говорится в публикации. Протяженность уничтоженной лесной полосы составляла более 2 км. Полиция и рабочие подтвердили журналистам, что работы проводятся в оборонны целях, в том числе там будет размещена ПВО.
Кроме того, там находится известная церковь Вознесения, и местные жители опасаются, что ОНА может лишиться статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
19 января в сети начали появляться многочисленные сообщения о том, что в Москве, в том числе в центре столицы РФ, а также возле резиденции Путина начали размещать системы ПВО.
Агентство Bloomberg сообщило, что российские власти развернули установки ПВО в Москве и ее окрестностях из-за опасений возможных ударов беспилотников.
Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя установку ПВО, заявил, что "специальная военная операция" идет по плану. "Начинают прятаться за своими системами обороны, а не нападения", – сказал он.
20 января американский Институт исследования войны (ISW) предположил, что, "вероятно, это предназначено для усиления российской поддержки военных действий и дальнейшей мобилизации путем абсурдного изображения Украины как угрозы Москве и остальной части Центральной России, примерно так же, как ей угрожала нацистская Германия во время вторжения в Советский Союз".
23 января стало известно, что в районе города Валдай Новгородской области РФ, где находится одна из резиденций президента России Владимира Путина, разместили зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1".