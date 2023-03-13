В Москве вырубают леса для размещения комплексов ПВО – СМИ

По информации издания, площадки расчистили в трех районах Москвы, на двух из них уже разместили системы противовоздушной обороны.

На опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии уже развернули зенитно-ракетные комплексы С-400, пишет издание. Оборудовать площадку начали 31 декабря, при этом нигде не было информации о работах. На месте опытных полей не было леса, поэтому почву просто выровняли и залили асфальтом. Полиция запрещает фотографировать объект, но не скрывает, что это именно ПВО, говорится в статье.

Еще один объект Минобороны появился в парке-заповеднике "Лосиный остров". ЗРК С-400 видно из окон одного из жилых комплексов, расстояние от ПВО до жилых домов около 200 м, пишет The Insider. Также на площадке установлена радиолокационная станция.

Развертывание площадки стало поводом для возмущений местных жителей и экологов, говорится в статье. На один и запросов активистов администрация заповедника ответила, что работы проводятся "в целях обеспечения национальной безопасности и обороны".

В районе Печатники вырубили около 100 гектаров леса в охранной зоне музея-заповедника Коломенское, нанеся большой ущерб экологии, говорится в публикации. Протяженность уничтоженной лесной полосы составляла более 2 км. Полиция и рабочие подтвердили журналистам, что работы проводятся в оборонны целях, в том числе там будет размещена ПВО.

Кроме того, там находится известная церковь Вознесения, и местные жители опасаются, что ОНА может лишиться статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.