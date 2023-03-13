ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Международный уголовный суд откроет два дела по военным преступлениям РФ против Украины – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пока точно неизвестно, кому МУС собирается предъявить обвинение
Пока точно неизвестно, кому МУС собирается предъявить обвинение
Фото: depositphotos.com

Международный уголовный суд намерен открыть два дела о военных преступлениях, связанных с российским вторжением в Украину. Об этом 13 марта изданию The New York Times сообщили источники.

Первое дело касается того, что Россия похищала украинских детей и подростков и отправляла их в российские лагеря перевоспитания. Второе – преднамеренных атак россиян по гражданской инфраструктуре Украины.

Главный прокурор МУС Карим Хан должен сначала представить свои обвинения коллегии досудебных судей, которые решат, были ли соблюдены правовые стандарты для выдачи ордеров на арест или следователям нужны дополнительные доказательства, отмечает издание.

Пока точно неизвестно, кому суд собирается предъявить обвинение в каждом конкретном случае. На просьбу подтвердить запросы об ордерах на арест в прокуратуре заявили журналистам, что не обсуждают публично детали, связанные с текущими расследованиями.

Некоторые сторонние дипломаты и эксперты заявили The New York Times, что президенту России Владимиру Путину могут быть предъявлены обвинения, поскольку суд не признает иммунитет главы государства в делах, связанных с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом.

Тем не менее вероятность судебного разбирательства остается незначительной, говорят эксперты, поскольку суд не может рассматривать дела заочно, а Россия вряд ли выдаст своих чиновников.

Журналисты издания считают, что в ближайшее время не ожидается выдачи ордеров на арест подозреваемых по любому из двух дел.

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров, один из которых – определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

В начале марта во Львове состоялась конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости", или, как называет ее генпрокурор Андрей Костин, "юридический "Рамштайн".

По словам президента Владимира Зеленского, должны быть наказаны "все российские убийцы", каждый организатор агрессии, все, кто обеспечивает войну и террор против украинцев. "Мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну", – отметил глава государства.

Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Суд, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. При этом юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Украина, арест, агрессия, вторжение, расследование, украинцы, Международный уголовный суд, обвинение, The New York Times, следователь, прокурор, Карим Хан, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук вышла на сцену в нижнем белье. Она выставила бюст в макси-декольте
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Невзоров прокомментировал вручение "Оскара" фильму о Навальном: Физиономией Путина в очередной раз протерли унитаз
Галина ГРИШИНА
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Я в восторге!" 19-летняя дочь Кравец показала фотосет, сделанный в Киеве
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
"Даже не буду показывать этот срач". Огневич пожаловалась на отсутствие домработницы
Галина ГРИШИНА
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс
Галина ГРИШИНА
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Режиссер ленты "Дом из заноз" об "Оскаре" фильму "Навальный": Российская пропаганда умеет раскручивать псевдогероев там, где нет героев
Галина ГРИШИНА
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
Мозговая в декольтированном топе снялась перед зеркалом. Фото
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла
  Зибров: Я не забуду девочку Алину из Коцюбинского. Она сиротой осталась полной. Ей лет семь или восемь. Она меня увидела, обняла и минут 15 стояла G
Алеся БАЦМАН
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
  Кремлевский пропагандист Shaman выпустил песню о России. В сети заметили, что он использовал мелодию из сериала студии "Квартал 95"
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью
Галина ГРИШИНА
Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу
Минкульт поможет группе Tvorchi выехать за границу
"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки
"Что тут скажешь... Богиня". Никитюк снялась в рубашке, без брюк или юбки
Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Защищая Украину, на войне погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко
Галина ГРИШИНА
Пес Патрон пришел на концерт Дорофеевой. После мероприятия они устроили публичную переписку
Пес Патрон пришел на концерт Дорофеевой. После мероприятия они устроили публичную переписку
  Зибров: 90% моих концертов сегодня – по нашим бригадам. Это и госпитали, и базы, и реабилитационные центры, Институт рака
  Зибров: 90% моих концертов сегодня – по нашим бригадам. Это и госпитали, и базы, и реабилитационные центры, Институт рака G
Алеся БАЦМАН
"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании
"Кипяточек попила". Мишина рассказала о своем свидании
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (59159)
2
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (28516)
3
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (20252)
4
Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры (19639)
5
Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео (10183)
6
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме (9949)
7
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали (9398)
8
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу (7296)
 
 
 
 