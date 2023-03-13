Международный уголовный суд откроет два дела по военным преступлениям РФ против Украины – СМИ

Первое дело касается того, что Россия похищала украинских детей и подростков и отправляла их в российские лагеря перевоспитания. Второе – преднамеренных атак россиян по гражданской инфраструктуре Украины.

Главный прокурор МУС Карим Хан должен сначала представить свои обвинения коллегии досудебных судей, которые решат, были ли соблюдены правовые стандарты для выдачи ордеров на арест или следователям нужны дополнительные доказательства, отмечает издание.

Пока точно неизвестно, кому суд собирается предъявить обвинение в каждом конкретном случае. На просьбу подтвердить запросы об ордерах на арест в прокуратуре заявили журналистам, что не обсуждают публично детали, связанные с текущими расследованиями.

Некоторые сторонние дипломаты и эксперты заявили The New York Times, что президенту России Владимиру Путину могут быть предъявлены обвинения, поскольку суд не признает иммунитет главы государства в делах, связанных с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом.

Тем не менее вероятность судебного разбирательства остается незначительной, говорят эксперты, поскольку суд не может рассматривать дела заочно, а Россия вряд ли выдаст своих чиновников.

Журналисты издания считают, что в ближайшее время не ожидается выдачи ордеров на арест подозреваемых по любому из двух дел.