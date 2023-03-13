Международный уголовный суд откроет два дела по военным преступлениям РФ против Украины – СМИ

Первое дело касается того, что Россия похищала украинских детей и подростков и отправляла их в российские лагеря перевоспитания. Второе – преднамеренных атак россиян по гражданской инфраструктуре Украины.
Главный прокурор МУС Карим Хан должен сначала представить свои обвинения коллегии досудебных судей, которые решат, были ли соблюдены правовые стандарты для выдачи ордеров на арест или следователям нужны дополнительные доказательства, отмечает издание.
Пока точно неизвестно, кому суд собирается предъявить обвинение в каждом конкретном случае. На просьбу подтвердить запросы об ордерах на арест в прокуратуре заявили журналистам, что не обсуждают публично детали, связанные с текущими расследованиями.
Некоторые сторонние дипломаты и эксперты заявили The New York Times, что президенту России Владимиру Путину могут быть предъявлены обвинения, поскольку суд не признает иммунитет главы государства в делах, связанных с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом.
Тем не менее вероятность судебного разбирательства остается незначительной, говорят эксперты, поскольку суд не может рассматривать дела заочно, а Россия вряд ли выдаст своих чиновников.
Журналисты издания считают, что в ближайшее время не ожидается выдачи ордеров на арест подозреваемых по любому из двух дел.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров, один из которых – определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.
В начале марта во Львове состоялась конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости", или, как называет ее генпрокурор Андрей Костин, "юридический "Рамштайн".
По словам президента Владимира Зеленского, должны быть наказаны "все российские убийцы", каждый организатор агрессии, все, кто обеспечивает войну и террор против украинцев. "Мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну", – отметил глава государства.
Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Суд, базирующийся в Гааге, рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. При этом юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут.