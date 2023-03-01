Прокурор МУС встретился с генпрокурором Украины и осмотрел места военных преступлений России в Киевской области

Костин поблагодарил Хана за очередной личный визит в Украину. Они обсудили возможности для усиления сотрудничества, сложности, с которыми приходится сталкиваться, и пути их преодоления, говорится в сообщении.
"Открытие офиса МУС в Киеве сделает наше сотрудничество еще более тесным. Недавние изменения в наше законодательство позволяют МУС интенсифицировать расследование в Украине", – отметил генпрокурор.
В рамках визита Костин и Хан осмотрели места военных преступлений РФ в Киевской области и объекты, разрушенные в результате обстрелов гражданской инфраструктуры. В частности, они посетили многоквартирный дом в Вышгороде, который в ноябре 2022 года обстреляли российские военные.
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООН, Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека. Международный уголовный суд занимается военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида.
Прокурор МУС лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта 2022 года сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
31 мая Хан анонсировал открытие офиса МУС в Украине. В Украину приехала группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул Хан.
Хан приезжал в Украину в марте, апреле и июне. Он посетил, в частности, Бучу Киевской области и Харьков.
В начале октября МУС получил полномочия самостоятельно вести следствие на территории Украины.