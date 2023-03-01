Прокурор МУС встретился с генпрокурором Украины и осмотрел места военных преступлений России в Киевской области

Костин поблагодарил Хана за очередной личный визит в Украину. Они обсудили возможности для усиления сотрудничества, сложности, с которыми приходится сталкиваться, и пути их преодоления, говорится в сообщении.

"Открытие офиса МУС в Киеве сделает наше сотрудничество еще более тесным. Недавние изменения в наше законодательство позволяют МУС интенсифицировать расследование в Украине", – отметил генпрокурор.

В рамках визита Костин и Хан осмотрели места военных преступлений РФ в Киевской области и объекты, разрушенные в результате обстрелов гражданской инфраструктуры. В частности, они посетили многоквартирный дом в Вышгороде, который в ноябре 2022 года обстреляли российские военные.