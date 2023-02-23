Разработкой спецтрибунала для РФ занимаются более 20 стран – генпрокурор Украины

Костин: Работаем над объединением наших союзников в формате, который можно будет назвать "юридическим "Рамштайном" Фото: gp.gov.ua

"Сейчас более 20 стран, включая главных партнеров Украины, входят в координационную группу, которая занимается продвижением идеи трибунала и в то же время обсуждает юридические конструкции, по которым трибунал будет работать", – сказал Костин.

По его словам, обсуждаются разные подходы к созданию спецтрибунала. Первая модель заключается в создании международного договора вроде того, согласно которому был в свое время создан Нюрнбергский трибунал. Вторая модель также предусматривает заключение международного договора, основанного на резолюции Генассамблеи ООН.

Третья модель – это так называемая гибридная модель, которая была применена в трибунале по осуждению преступлений в Косово. В частности, эта модель предусматривает заочное осуждение высшего руководства России в соответствии с украинским законодательством. Недостаток этой модели, как пояснил Костин, в том, что президент, премьер и министр иностранных дел России смогут избежать ответственности, поскольку, согласно украинскому законодательству, они обладают иммунитетом.

В то же время он не исключает заочного осуждения российских чиновников за преступление агрессии.

Генпрокурор добавил, что в настоящее время создание спецтрибунала находится в стадии принятия политического решения в странах-партнерах, и подчеркнул, что "решительность партнеров возросла" после Генассамблеи ООН и массированных ракетных обстрелов инфраструктуры Украины, которые длились с октября. В настоящее время продолжаются переговоры по юридической композиции спецтрибунала.

В Гааге на базе Евроюста будет создан Международный центр по расследованию преступления агрессии в Украине. В нем будут работать как украинские прокуроры, так и прокуроры Joint Investigation Team (JIT).

"Работаем дальше над объединением наших союзников в системном формате, который можно будет назвать "юридическим "Рамштайном", – подчеркнул Костин.