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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Разработкой спецтрибунала для РФ занимаются более 20 стран – генпрокурор Украины

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Костин: Работаем над объединением наших союзников в формате, который можно будет назвать "юридическим "Рамштайном"
Костин: Работаем над объединением наших союзников в формате, который можно будет назвать "юридическим "Рамштайном"
Фото: gp.gov.ua

Создание спецтрибунала для осуждения преступления агрессии России поддерживают более 20 стран. Об этом заявил 22 февраля генпрокурор Украины Андрей Костин на пресс-конференции, видео опубликовано на сайте Офиса генпрокурора.

"Сейчас более 20 стран, включая главных партнеров Украины, входят в координационную группу, которая занимается продвижением идеи трибунала и в то же время обсуждает юридические конструкции, по которым трибунал будет работать", – сказал Костин.

По его словам, обсуждаются разные подходы к созданию спецтрибунала. Первая модель заключается в создании международного договора вроде того, согласно которому был в свое время создан Нюрнбергский трибунал. Вторая модель также предусматривает заключение международного договора, основанного на резолюции Генассамблеи ООН.

Третья модель – это так называемая гибридная модель, которая была применена в трибунале по осуждению преступлений в Косово. В частности, эта модель предусматривает заочное осуждение высшего руководства России в соответствии с украинским законодательством. Недостаток этой модели, как пояснил Костин, в том, что президент, премьер и министр иностранных дел России смогут избежать ответственности, поскольку, согласно украинскому законодательству, они обладают иммунитетом.

В то же время он не исключает заочного осуждения российских чиновников за преступление агрессии.

Генпрокурор добавил, что в настоящее время создание спецтрибунала находится в стадии принятия политического решения в странах-партнерах, и подчеркнул, что "решительность партнеров возросла" после Генассамблеи ООН и массированных ракетных обстрелов инфраструктуры Украины, которые длились с октября. В настоящее время продолжаются переговоры по юридической композиции спецтрибунала.

В Гааге на базе Евроюста будет создан Международный центр по расследованию преступления агрессии в Украине. В нем будут работать как украинские прокуроры, так и прокуроры Joint Investigation Team (JIT).

"Работаем дальше над объединением наших союзников в системном формате, который можно будет назвать "юридическим "Рамштайном", – подчеркнул Костин. 

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент РФ Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

17 февраля член Европейской комиссии (ЕК) по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Международный центр по расследованию преступлений РФ против Украины начнет работу в июле в Гааге.

Теги: российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Андрей Костин, Евроюст, Офис генпрокурора
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