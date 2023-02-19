"Без всяких эвфемизмов". Россия должна не только быть побеждена на фронте, но и понести юридическую ответственность за преступления, заявил Стефанчук

"Мы требуем справедливости в части создания специального трибунала против России. Она обязана понести и юридическую ответственность. Не только поражение на поле боя, но и юридическую ответственность в международных институциях. Должна быть признана преступником, и за эти преступления должно быть наказание", – подчеркнул спикер украинского парламента.
Он акцентировал на необходимости признать российский режим террористическим.
"Для нас очень важно называть вещи своими именами. Войну – войной, а страну-террориста – страной-террористом. Без всяких эвфемизмов и других форм. Потому что это честно", – пояснил Стефанчук.
Глава ВР подчеркнул также, что Россия должна компенсировать ущерб, причиненный Украине, потому что "это часть справедливости".
Кроме того, он призвал страны-партнеры содействовать в реализации формулы мира, инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент РФ Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.
17 февраля член Европейской комиссии (ЕК) по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Международный центр по расследованию преступлений РФ против Украины начнет работу в июле в Гааге.