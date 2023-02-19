"Без всяких эвфемизмов". Россия должна не только быть побеждена на фронте, но и понести юридическую ответственность за преступления, заявил Стефанчук

Стефанчук: Мы должны называть вещи своими именами. Война – это война, а страна-террорист – это страна-террорист Фото: rada.gov.ua

"Мы требуем справедливости в части создания специального трибунала против России. Она обязана понести и юридическую ответственность. Не только поражение на поле боя, но и юридическую ответственность в международных институциях. Должна быть признана преступником, и за эти преступления должно быть наказание", – подчеркнул спикер украинского парламента.

Он акцентировал на необходимости признать российский режим террористическим.

"Для нас очень важно называть вещи своими именами. Войну – войной, а страну-террориста – страной-террористом. Без всяких эвфемизмов и других форм. Потому что это честно", – пояснил Стефанчук.

Глава ВР подчеркнул также, что Россия должна компенсировать ущерб, причиненный Украине, потому что "это часть справедливости".

Кроме того, он призвал страны-партнеры содействовать в реализации формулы мира, инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским.