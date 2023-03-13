Шустер: В России сумасшедшая демографическая ситуация – они исчезают просто

"Если вы посмотрите The economist, в выпуске недельной давности есть статья о демографической ситуации в России. Она реально абсолютно катастрофическая. Количество населения падает, рождаемость падает, образованные люди выезжают. Там они считали, что где-то к 2035 году Россия может быть страной, где не 140, а 120 миллионов население. Полмиллиона уехало только из-за мобилизации, сказано в статье. Так что в России сумасшедшая демографическая ситуация – они просто исчезают", – сказал Шустер.
По его словам, Украина также может столкнуться с проблемой сокращения численности населения.
"Украинский народ оказался героическим. Погибают лучшие – это огромная потеря для Украины. И в Украине будет демографическая проблема. Именно потому что гибнут ребята, которые должны тащить страну вперед на своих плечах. Это жизненная сила страны. Эта проблема в Украине будет особенно серьезной после войны, после победы. Демографически большая беда в Украине", – подчеркнул Шустер.
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В сентябре 2022 года в РФ объявляли "частичную" мобилизацию для пополнения войск. 4 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизовали 318 тыс. человек.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 13 марта 2023 года составили около 159 800 человек личного состава.