Шустер: В России сумасшедшая демографическая ситуация – они исчезают просто

Шустер: К 2035 году в России может быть 120 миллионов населения Фото: Шустер online / Facebook

"Если вы посмотрите The economist, в выпуске недельной давности есть статья о демографической ситуации в России. Она реально абсолютно катастрофическая. Количество населения падает, рождаемость падает, образованные люди выезжают. Там они считали, что где-то к 2035 году Россия может быть страной, где не 140, а 120 миллионов население. Полмиллиона уехало только из-за мобилизации, сказано в статье. Так что в России сумасшедшая демографическая ситуация – они просто исчезают", – сказал Шустер.

По его словам, Украина также может столкнуться с проблемой сокращения численности населения.

"Украинский народ оказался героическим. Погибают лучшие – это огромная потеря для Украины. И в Украине будет демографическая проблема. Именно потому что гибнут ребята, которые должны тащить страну вперед на своих плечах. Это жизненная сила страны. Эта проблема в Украине будет особенно серьезной после войны, после победы. Демографически большая беда в Украине", – подчеркнул Шустер.

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