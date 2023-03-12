Шустер: Израиль в похожей ситуации с Украиной. Путин говорит, что Украины не существует, иранские аятоллы говорят, что Израиль надо уничтожить

"Британский телеканал Sky News сообщил, что 10 января из иранского порта Амирабад вышли два российских судна. 27 января они доставили в Астрахань 200 крупнотоннажных контейнеров. Источник в силовых структурах Британии рассказал, что в партию вошли 100 млн патронов разных калибров. Интересная деталь: Россия оплатила поставку чемоданами наличных денег, чтобы обойти санкции для Ирана. А после встречи министра обороны Израиля Йова Галанта и советника по нацбезопасности США Джейка Салливана российская пропаганда стала разгонять тему, что Израиль начнет операцию военную против Ирана", – сообщила Бацман.
"Если эта параллель уместна, то Израиль в похожей ситуации с Украиной. [президент РФ Владимир] Путин говорит, что Украины нет, а аятоллы иранские, которые сейчас у власти, говорят, что Израиль надо уничтожить. В этом смысле Иран официально считает, что Израиля нет и народ его нужно уничтожить. Путин считает, что Украины нет, народ ее и культуру нужно уничтожить", – отметил Шустер.
Он убежден, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие.
"Я не сомневаюсь, Израиль не даст Ирану возможность создать ядерное оружие. Что касается конвенционального оружия, которое Россия получает... Я пытаюсь следить, пока еще не вижу признаков того, чтобы Иран поставлял баллистические ракеты России. Вот это будет страшно, это будет нехорошо. Потому что они сбиваются с большим трудом. Вот этого я опасаюсь", – добавил Шустер.
Иран находится под санкциями США с 1979 года. Ограничительные меры вводились за нарушение прав человека, разработку ядерного оружия, поддержку террористических организаций и дестабилизацию мира в регионе.
2 марта Bloomberg озвучил информацию, что Израиль изучает возможность нанести удары по объектам иранской ядерной программы.
9 марта на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Иран ищет возможности для получения ядерного оружия и это опасно для всего мира. "Мы обязаны принять все необходимые меры, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия", – сказал Галант.
10 марта президент США Джо Байден заявил, что продлевает санкции против Ирана еще на год. По его словам, "чрезвычайное положение в отношении Ирана, объявленное 15 марта 1995 года, должно оставаться в силе после 15 марта 2023 года". Американский президент подчеркнул, что "действия и политика правительства Ирана продолжают представлять чрезвычайную и исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".