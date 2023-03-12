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Шустер: Израиль в похожей ситуации с Украиной. Путин говорит, что Украины не существует, иранские аятоллы говорят, что Израиль надо уничтожить

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Шустер: Израиль не даст Ирану возможность создать ядерное оружие
Шустер: Израиль не даст Ирану возможность создать ядерное оружие
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер прокомментировал новости о том, что Иран наладил тайные поставки оружия в Россию.

"Британский телеканал Sky News сообщил, что 10 января из иранского порта Амирабад вышли два российских судна. 27 января они доставили в Астрахань 200 крупнотоннажных контейнеров. Источник в силовых структурах Британии рассказал, что в партию вошли 100 млн патронов разных калибров. Интересная деталь: Россия оплатила поставку чемоданами наличных денег, чтобы обойти санкции для Ирана. А после встречи министра обороны Израиля Йова Галанта и советника по нацбезопасности США Джейка Салливана российская пропаганда стала разгонять тему, что Израиль начнет операцию военную против Ирана", – сообщила Бацман.

"Если эта параллель уместна, то Израиль в похожей ситуации с Украиной. [президент РФ Владимир] Путин говорит, что Украины нет, а аятоллы иранские, которые сейчас у власти, говорят, что Израиль надо уничтожить. В этом смысле Иран официально считает, что Израиля нет и народ его нужно уничтожить. Путин считает, что Украины нет, народ ее и культуру нужно уничтожить", – отметил Шустер.

Он убежден, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие.

 не сомневаюсь, Израиль не даст Ирану возможность создать ядерное оружие. Что касается конвенционального оружия, которое Россия получает... Я пытаюсь следить, пока еще не вижу признаков того, чтобы Иран поставлял баллистические ракеты России. Вот это будет страшно, это будет нехорошо. Потому что они сбиваются с большим трудом. Вот этого я опасаюсь", – добавил Шустер.

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Контекст:

Иран находится под санкциями США с 1979 года. Ограничительные меры вводились за нарушение прав человека, разработку ядерного оружия, поддержку террористических организаций и дестабилизацию мира в регионе. 

2 марта Bloomberg озвучил информацию, что Израиль изучает возможность нанести удары по объектам иранской ядерной программы.

9 марта на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что  Иран ищет возможности для получения ядерного оружия и это опасно для всего мира. "Мы обязаны принять все необходимые меры, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия", – сказал Галант.

10 марта президент США Джо Байден заявил, что продлевает санкции против Ирана еще на год. По его словам, "чрезвычайное положение в отношении Ирана, объявленное 15 марта 1995 года, должно оставаться в силе после 15 марта 2023 года". Американский президент подчеркнул, что "действия и политика правительства Ирана продолжают представлять чрезвычайную и исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, Украина, Иран, Израиль, Савик Шустер, оружие, ядерное оружие, оборона, российская пропаганда, Алеся Бацман, ракеты
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