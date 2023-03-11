Байден продлил санкции США против Ирана, введенные в 1995 году

Глава Белого дома напомнил, что санкции против Ирана автоматически прекращаются, если в течение 90 дней до завершения срока их действие не продлит президент США.

"Я направил в федеральный реестр для публикации прилагаемое уведомление о том, что чрезвычайное положение в отношении Ирана, объявленное 15 марта 1995 года, должно оставаться в силе после 15 марта 2023 года", – написал он.

Американский президент подчеркнул, что "действия и политика правительства Ирана продолжают представлять чрезвычайную и исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".

"Поэтому я определил, что необходимо [...] оставить в силе всеобъемлющие санкции против Ирана в ответ на эту угрозу", – объяснил Байден.