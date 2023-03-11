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Байден продлил санкции США против Ирана, введенные в 1995 году

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Байден отметил, что действия и политика Ирана угрожают нацбезопасности США
Байден отметил, что действия и политика Ирана угрожают нацбезопасности США
Фото: ЕРА

10 марта президент США Джо Байден объявил, что он продлевает санкции против Ирана еще на год. Об этом проинформировал сайт Белого дома, на котором опубликовали письмо Байдена к руководству Конгресса США.

Глава Белого дома напомнил, что санкции против Ирана автоматически прекращаются, если в течение 90 дней до завершения срока их действие не продлит президент США.

"Я направил в федеральный реестр для публикации прилагаемое уведомление о том, что чрезвычайное положение в отношении Ирана, объявленное 15 марта 1995 года, должно оставаться в силе после 15 марта 2023 года", – написал он.

Американский президент подчеркнул, что "действия и политика правительства Ирана продолжают представлять чрезвычайную и исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".

"Поэтому я определил, что необходимо [...] оставить в силе всеобъемлющие санкции против Ирана в ответ на эту угрозу", – объяснил Байден.

Контекст:

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Бывший иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами. В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.

В заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января 2021 года говорилось, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на подземном заводе Фордо.

Нынешний президент США Джо Байден в феврале 2021 года говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.

Запасы высокообогащенного урана в Иране при новом правительстве страны выросли в четыре раза, до 10 кг к сентябрю 2021 года, указали в МАГАТЭ.

В Израиле заявляли, что Иран способен к концу 2021 года произвести достаточное количество материала для создания ядерной бомбы.

После начала полномасштабной войны России против Украины США также неоднократно вводили санкции (в том числе против иранских физических и юридических лиц, причастных к поставкам дронов-камикадзе России) – например, 8 сентября и 15 ноября 2022 года, 6 января 2023 года31 января.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Иран, Джо Байден, санкции против Ирана
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