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Новая Зеландия ввела новые санкции против Ирана, в том числе за поддержку российской агрессии против Украины

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Санкции Новая Зеландия ввела относительно физлиц и юрлиц
Санкции Новая Зеландия ввела относительно физлиц и юрлиц
Фото: pixabay.com

15 февраля министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута объявила о расширении санкций против Ирана, об этом проинформировал сайт центральных властей страны.

"Махута объявила о новых санкциях в отношении иранцев, поставляющих беспилотники в Россию, и расширила запреты на поездки для тех, кто несет ответственность за насильственную реакцию на протесты [против властей Ирана]", – говорится в сообщении.

Дипломат заявила, что Новая Зеландия осуждает всех, кто поддерживает вторжение России в Украину, и подчеркнула, что "поставка и производство Ираном беспилотников в Россию угрожает суверенитету и территориальной целостности Украины".

"Эти беспилотники нацелены на мирных жителей и жизненно важную инфраструктуру, причиняя разрушения и страдания украинскому народу. Чтобы оказать давление на российскую военную машину, мы вводим санкции еще в отношении восьми иранских физических и юридических лиц. Им будут заморожены активы, запрещены поездки и ограничена коммерческая деятельность с кем-либо в Новой Зеландии", – объяснила Махута.

По ее словам, в санкционный список попали, в частности, связанные с войной в Украине руководитель отдела снабжения, исследований и промышленных вопросов минобороны Ирана, командующий ВВС Ирана и "компании, ответственные за производство дронов", – в общей сложности пять организаций и семь физических лиц.

Также Новая Зеландия выразила возмущение "нарушениями прав человека в Иране в ходе массовых акций протеста и призвала Тегеран "немедленно прекратить нарушения", в том числе "путем смягчения всех вынесенных смертных приговоров".

Контекст:

Россия нанесла уже 17 атак по инфраструктуре Украины с применением иранских дронов-камикадзе.

Иран поставил в Россию по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, "используемые Москвой в качестве более дешевой альтернативы крылатым ракетам", и многоцелевой беспилотник Mohajer-6, который может использоваться для сбора разведданных и нести ракетную нагрузку, отметил The Guardian. 

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Иран, санкции, протесты, Новая Зеландия, санкции против Ирана, Наная Махута
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