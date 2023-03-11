Шустер: Исчезнет Путин, кому его пропагандисты будут нужны? Это как презерватив – два раза не получается

"Я думаю, что это страх внутренний. Он не потому, что Грузия, а потому что путинская система рушится. Кто такая Симоньян без [президента РФ Владимира] Путина? Я бы на работу ее не взял. Ее вообще надо держать далеко от людей. Это идиотская пропаганда. Она даже не ощущает, что она живет в ХХІ веке. Для них уже почти нет места", – заявил Шустер.

Он подчеркнул, что российские ура-патриоты постепенно вытесняют пропагандистов.

"У них естественная реакция такая: "бомбить-бомбить-бомбить". Они призывали Путина бомбить Украину с самого начала. Они говорили, что такой страны нет, как и Путин говорил. И они говорили, что украинский язык – это какой-то говор непонятный и так далее. Вот они вытесняют пропагандистов, таких как Владимир Соловьев и Симонян – они ведь только за позиции, за деньги, за кресло. Ура-патриоты это делают искренне, от сердца", – отметил Шустер.

Он убежден, что, когда исчезнет Путин, его проплаченные пропагандисты станут никому не нужными.

"Они испорченные. Это как презерватив – два раза не получается. Они такие, одноразового использования. Кому они потом нужны? Даже представить себе, что будет хунта в России, как некоторые говорят, они и хунте не нужны. У хунты есть свои, которые искренне в это верят. А платить деньги этим идиотам бессмысленно. Я понимаю, что на российское население определенное влияние они имеют, потому что в РФ телевидение является инструментом огромного, сумасшедшего влияния", – сказал Шустер.

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