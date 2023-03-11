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Шустер: Исчезнет Путин, кому его пропагандисты будут нужны? Это как презерватив – два раза не получается

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Шустер: Путинская система рушится
Шустер: Путинская система рушится
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер прокомментировал слова российской пропагандистки Маргариты Симоньян, что в случае продолжения протестов будет нанесен удар по Тбилиси.

"Я думаю, что это страх внутренний. Он не потому, что Грузия, а потому что путинская система рушится. Кто такая Симоньян без [президента РФ Владимира] Путина? Я бы на работу ее не взял. Ее вообще надо держать далеко от людей. Это идиотская пропаганда. Она даже не ощущает, что она живет в ХХІ веке. Для них уже почти нет места", – заявил Шустер.

Он подчеркнул, что российские ура-патриоты постепенно вытесняют пропагандистов.

"У них естественная реакция такая: "бомбить-бомбить-бомбить". Они призывали Путина бомбить Украину с самого начала. Они говорили, что такой страны нет, как и Путин говорил. И они говорили, что украинский язык – это какой-то говор непонятный и так далее. Вот они вытесняют пропагандистов, таких как Владимир Соловьев и Симонян – они ведь только за позиции, за деньги, за кресло. Ура-патриоты это делают искренне, от сердца", – отметил Шустер.

Он убежден, что, когда исчезнет Путин, его проплаченные пропагандисты станут никому не нужными.

"Они испорченные. Это как презерватив – два раза не получается. Они такие, одноразового использования. Кому они потом нужны? Даже представить себе, что будет хунта в России, как некоторые говорят, они и хунте не нужны. У хунты есть свои, которые искренне в это верят. А платить деньги этим идиотам бессмысленно. Я понимаю, что на российское население определенное влияние они имеют, потому что в РФ телевидение является инструментом огромного, сумасшедшего влияния", – сказал Шустер.

ВИДЕО
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Контекст:

Акции протеста в Грузии начались после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции. Митингующие требовали отзыва законопроекта об "иноагентах". 

За два дня акций 7–8 марта были задержаны 133 протестующих, в ходе столкновений есть пострадавшие

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в США, выразила полную поддержку митингующим и пообещала наложить на закон вето.

10 марта в своем канале в Telegram Симоньян написала, что "с Грузией никто цацкаться не будет и войска туда посылать не будет, а просто шарахнут сразу по Тбилиси".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Савик Шустер, Грузия, протесты, пропаганда, российская пропаганда, Тбилиси, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев
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