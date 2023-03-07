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Шустер: Не могу определиться с сексуальной ориентацией Путина. Не уверен. Он может быть асексуален

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Шустер: История с Кабаевой идеальная дымовая завеса
Шустер: История с Кабаевой – идеальная дымовая завеса
Фото: Kremlin.ru

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер прокомментировал новое расследование о дворцах президента РФ Владимира Путина, офшорах, где он держит деньги, его связях с Алиной Кабаевой и совместных детях.

"Когда русские люди смотрят на такие расследования, неужели у них ничего не шевелится? Какое-то, не знаю, чувство справедливости, чувство ненависти к этому... Это же на их деньги все создается", – спросила Бацман.

"Когда я был в Багдаде, мне рассказывали про золотые туалеты [иракского диктатора] Саддама Хусейна. Я их не видел. И почему-то мне как-то не хотелось верить, потому что на золотом унитазе не так удобно и сидеть. Саддам [Хусейн], [беглый президент Украины Виктор] Янукович и Путин – это диктаторы, они так себя ведут. Или люди, тяготеющие к диктаторству. Путин, ты никому не разрешаешь это рассказывать. [Оппозиционера Алексея] Навального ты держишь где-то в колонии, издеваешься над ним, потому что он в том числе показал Геленджик и всю твою роскошь. Что ты с этим будешь делать? Даже [предполагаемая гражданская жена Путина Алина] Кабаева, что ты будешь с этим делать, когда Путина не станет? Ведь туда придут люди и тебя, как в каком-нибудь 1917 году, на вилах унесут", – отметил Шустер.

Он выразил сомнение, что дети гимнастки Кабаевой являются "совместными детьми" ее и Путина.

"Кабаева – очень хороший символ для Путина, чтобы показать миру, что он реально любит женщин. Потому что Кабаева – красивая девушка, она известна как атлетка и спортсменка. Путин как бы мачо, альфа-самец: посмотрите на Кабаеву – конечно, альфа-самец, ему 65, там, лет, а он ее еще это... заставляет детей рожать. У меня это все не вяжется никак. Я никак не могу определиться с сексуальной ориентацией Путина, скажем так. Вот не знаю. Не уверен", – заявил Шустер.

"Вы думаете, все же Дмитрий Медведев?" – уточнила Бацман.

"Он может быть асексуален. Он может быть той ориентации, может быть другой. Я не знаю. Не думаю, что это Медведев. Думаю, все же кто-то помоложе. Но, в принципе, мне кажется, что история с Кабаевой – идеальная дымовая завеса. Он развелся с женой, сообщив об этом в театре. Жена боялась его. Жестокие мужчины – это показатель их импотенции. Это же не показатель их силы", – подчеркнул Шустер.

По его мнению, тяга к роскоши является показателем уровня интеллекта Путина.

"То, что он строит себе замки, – это реально уровень мозга Януковича. Ни больше ни меньше. Вот эта тройка – Янукович, Лукашенко, Путин – они один другого стоят. Одинаковые мозги. Строить такие вещи... Они же станут известны, елки-палки. Пирамиды строили египтяне – мы на них смотрим. Это вообще издевательство над народом такое... И потом еще иметь дерзость выйти и сказать: "Россия распадается". Продай все это, и ты купишь еще что-то для России. А когда ты воруешь открыто и в таких огромных количествах у народа, рано или поздно это все равно выйдет на поверхность. Ну, не ты пострадаешь, ладно, ты скончаешься, но твои потомки, твоя семья, твои друзья, если они у тебя есть, – они же все пострадают", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой, о разводе с которой он объявил в 2013 году, у него две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова.

Российские и западные таблоиды неоднократно писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six сообщало, что у Кабаевой есть сыновья от ПутинаОфициальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Как пишет The Wall Street Journal, у Кабаевой трое детей от Путина. Сама бывшая спортсменка, по данным издания, в последнее время жила в особняке в Швейцарии.

28 февраля было опубликовано расследование журналистов "Проекта", где рассказывается о золотом дворце Путина, "царской жизни" Кабаевой и об их совместных детях. Журналисты установили, что у Кабаевой как минимум пять помощниц, которые регулярно сопровождают ее на публичных мероприятиях и помогают с уходом за детьми.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Савик Шустер, Алина Кабаева, Алеся Бацман, русские
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