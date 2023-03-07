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Шустер: Путин первый раз сказал, что распад России возможен – это не случайно

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Шустер: Если Путин заговорил о распаде России, значит там царит страх
Шустер: Если Путин заговорил о распаде России, значит там царит страх
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин публично заявил о возможном распаде России от страха. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Путин первый раз за все годы своего правления заговорил о распаде России. Этого не было никогда. Я думаю, что это не случайно, что он решил это произнести именно для зрителей телеканала "Россия". Он сказал, что распад России возможен. Отталкиваясь от этого, будет строиться его будущая стратегия. С моей точки зрения, вот в этом окружении Путина, в узком кругу людей, которые с ним общаются и которым он доверяет, я думаю, что там возобладал страх", – сказал Шустер.

Он подчеркнул, что риторика российского президента изменилась за прошедший год.

"Можно считать, что у Путина обращение в этом году было в трех частях: одно в парламенте, одно на стадионе и одно всему народу на канале "Россия". Если вы возьмете эти три части путинского обращения к народу и политикам и обращение годичной давности, – это сумасшедшая разница. Там была надежда – мы возьмем Украину. Эта их надежда превратилась в реальный страх. Я думаю, что Путин сказал о распаде России от страха. Ни от чего другого", – подчеркнул Шустер.

По его мнению, трудно прогнозировать, какими будут последствия того, что люди поверят словам Путина.

"Сколько людей в России понимают, что спасать Путина – это спасать богатство его окружения, а не Россию? Наверное, не очень много. Если люди начнут верить, что Россия может распасться... Последствия этого я назвать не могу. Но это точно: если Путин заговорил о распаде России, значит там царит страх. Такой вывод я могу сделать", – заявил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

26 февраля телеканал "Россия" опубликовал интервью Путина, в котором тот заявил, что у стран Запада "одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – РФ". При этом он отметил, что в случае развала России российский народ может исчезнуть. 

В этот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "фрагментация России является процессом, который уже идет".

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказывал мнение, что Россия не распадется после того, как потерпит поражение в войне против Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, война, Алеся Бацман, война России против Украины, интервью, распад России
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