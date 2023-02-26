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Данилов: Процесс фрагментации России запущен, Запад не хочет с этим согласиться. Это ошибка

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Данилов напомнил о распаде СССР
Данилов напомнил о распаде СССР
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Россия начала "фрагментироваться". Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил "Радіо Свободи" в интервью, которое было опубликовано 26 февраля.

"Запад не знает, что делать с Россией. И наши прогнозы, наши аналитические выводы приходят к тому, что фрагментация России является процессом, который уже идет, он запущен. Запад не хочет с этим согласиться. Запад считает, что ее нужно держать в единой системе координат. Это такая же ошибка, как было в 1991 году", – сказал он.

Секретарь СНБО напомнил о приезде в Украину в 1991 году на тот момент президента США Джорджа Буша – старшего, который 1 августа выступал в Верховной Раде "с уверением, что нам нужно держаться России, нам нужно быть в едином пространстве, потому что там есть мощный руководитель по фамилии Горбачев [Михаил], он – демократ, вы будете там совместно сотрудничать".

"Через 18–19 дней СССР или ГКЧП вообще лопнул, как переспевший херсонский арбуз. [...] То же самое происходит сегодня. У Запада нет вопроса, что делать с Россией. Потому что [президент РФ Владимир Путин] изнасиловал на глазах Запада Россию за последние 20 лет: общества нет, медиа нет, какой-то свободы слова, всего того, что прописано в этих ценностях демократического мира, нет. Есть тоталитарная клика, управляющая большой территорией, имеющая ядерное оружие. И это ни для кого не секрет", – объяснил Данилов.

Контекст:

Политические деятели и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что РФ рано или поздно распадется. Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Россию к 2033 году ждет распад или превращение в failed state. Такой прогноз дала почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, СССР, СНБО, ГКЧП, Алексей Данилов, распад России
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