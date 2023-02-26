Данилов: Процесс фрагментации России запущен, Запад не хочет с этим согласиться. Это ошибка

"Запад не знает, что делать с Россией. И наши прогнозы, наши аналитические выводы приходят к тому, что фрагментация России является процессом, который уже идет, он запущен. Запад не хочет с этим согласиться. Запад считает, что ее нужно держать в единой системе координат. Это такая же ошибка, как было в 1991 году", – сказал он.

Секретарь СНБО напомнил о приезде в Украину в 1991 году на тот момент президента США Джорджа Буша – старшего, который 1 августа выступал в Верховной Раде "с уверением, что нам нужно держаться России, нам нужно быть в едином пространстве, потому что там есть мощный руководитель по фамилии Горбачев [Михаил], он – демократ, вы будете там совместно сотрудничать".

"Через 18–19 дней СССР или ГКЧП вообще лопнул, как переспевший херсонский арбуз. [...] То же самое происходит сегодня. У Запада нет вопроса, что делать с Россией. Потому что [президент РФ Владимир Путин] изнасиловал на глазах Запада Россию за последние 20 лет: общества нет, медиа нет, какой-то свободы слова, всего того, что прописано в этих ценностях демократического мира, нет. Есть тоталитарная клика, управляющая большой территорией, имеющая ядерное оружие. И это ни для кого не секрет", – объяснил Данилов.