Шустер: В январе 2022 года Зеленскому доверяли 54% украинцев, в день начала вторжения – 73%, а год спустя – 84%. Люди объединились вокруг лидера и живут с надеждой на победу

"Когда программа была в эфире, в 2021 году мы делали стандартный опрос по эмоциям каждую неделю. Потом мы сократили частоту, но расширили выборку и стали делать один опрос в последнюю пятницу месяца. Он рассылался автоматически. Когда началось вторжение, опрос был отправлен и люди ответили. Такой же опрос провели 24 февраля год спустя. Когда уже столько было сказано о всяких угрозах, которые могут прийти от россиян, у людей более напряженное состояние. Смотрите, значит, было 47% процентов людей, которые живут с надеждой на завтрашний день, а сейчас 76,5%. С моей точки зрения, эмоциональная стабильность страны, общества, народа – это когда три четверти надежды на завтрашний день. Украина показала 76,5%. Я впервые вижу такой уровень надежды за все эти годы. С 2015 года я изучаю эмоции масс и я такой цифры не видел", – рассказал Шустер.

При этом, по его словам, уровень страха в обществе значительно уменьшился за прошедший год.

"В день вторжения страх был 47%, а сейчас он 19,3%. В основном это, конечно, страх войны и страх за собственную жизнь. И всего лишь 4% считают себя униженными. И есть интересный один пример: один парень в поколении 18–29 лет говорит, что чувствует себя униженным, потому что его не берут в армию. "Если я пойду в армию, – он говорит – значит, надо подписывать контракт на три года, а я не хочу на три года, но хочу воевать за Украину. Почему я не могу просто быть новобранцем?" – пояснил Шустер.

По его информации, уровень доверия президенту Украины среди населения страны значительно вырос.

"Еще пара цифр. Вопрос: доверяете ли вы президенту Зеленскому? В конце января 2022 года деверяли президенту 54%, в день начала вторжения – 73,4%. То есть мгновенно повысилось. А сейчас это доверие дошло до 84,2%. Только эти цифры говорят, что люди объединились вокруг лидера и живут с надеждой на победу. Не доверяют Зеленскому всего лишь 16%. Это сила. Вот что [президенту РФ Владимиру] Путину надо читать, но он читает другие вещи", – отметил Шустер.

Он подчеркнул, что среди участников опроса было много людей, которые потеряли родных на войне и чьи близкие пошли воевать.

"Спросили, есть ли погибшие от рук военных российской армии после 24 февраля. Таких 8%. Это не мало. Дальше вопрос, в вашей семье есть ли родные, которые воюют против российских оккупантов, – 44,8%. Почти половина страны", – подчеркнул Шустер.

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