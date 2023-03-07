Президент Грузии в обращении к нации поддержала протестующих против закона об "иноагентах", пообещав наложить на него вето и привести страну в ЕС

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"Я обращаюсь к тем, кто этим вечером стоит на проспекте Руставели, где я сама много раз стояла. Я стою здесь, в Нью-Йорке, а позади меня Статуя Свободы. Это символ, за который всегда боролась Грузия. Я стою рядом с вами, потому что сегодня именно вы представляете свободную Грузию. Ту Грузию, которая видит свое будущее в Европе и никому не позволит это будущее отнять", – сказала президент.
Зурабишвили в обращении отметила, что "никому ненужный закон" об "иноагентах", который "не взялся из ниоткуда, а продиктован Москвой" – "нужно отменить".
"Его не надо отправлять в Венецианскую комиссию, так как Венецианская комиссия прекрасно знает, что это за закон. В первый же день я сказала, что наложу вето на этот закон, и я сделаю это. Мне неинтересно его детальное обсуждение... Меня интересует только будущее Грузии... Конституция, гарантом которой я являюсь. В ней написано, что все госинституты и в первую очередь я, но также правительство, власти, обязаны сделать все, чтобы привести Грузию в Евросоюз", – подчеркнула президент.
Все, кто поддерживает этот закон и проголосовал за него, продолжила Зурабишвили, "нарушают Конституцию", все они "отдаляют нас от Европы".
"Я обращаюсь к послам за границей, которые представляют Грузию в разных странах Европы, здесь, в Америке. Что мы защищаем? Что представляете вы, как не это европейское будущее? Мы не хотим этого закона, который бессмыслен, и его идея состоит в том, чтобы отдалить нас от Европы. Мы все вместе сегодня, мы будем вместе завтра, и мы приведем эту страну в Европу. Я вам это обещаю, потому что я уже давно дала себе это обещание", – заявила президент.
Зурабишвили на фоне протестов в Грузии отменила все встречи в Нью-Йорке, написал портал "Новости-Грузия".
Парламент Грузии принял к рассмотрению сразу два законопроекта об "иноагентах". Оба проекта инициировало движение "Сила народа": первый называется "О прозрачности иностранного влияния", второй – "О регистрации иностранных агентов". Первый касается только НПО и СМИ, получающих зарубежное финансирование, а второй – как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений.
Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они "заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции".
Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что эта инициатива противоречит как минимум двум из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС. Серьезную обеспокоенность уже несколько раз выразил Госдеп США.
Протесты у здания парламента Грузии начались днем 7 марта, когда депутаты приступили к рассмотрению закона "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиция и международные организации сравнивают его с российским репрессивным аналогом. Депутаты планировали голосование на 9 марта, но перенесли его на сегодня. В результате он был принят в первом чтении: "за" проголосовали 76 депутатов, "против" –13.
Несколько тысяч собравшихся перекрыли центральную улицу Тбилиси, проспект Руставели. У людей много антикремлевских плакатов, участники скандируют лозунг "рабы". Telegram-канал "Ночной Тбилиси" опубликовал видео, как полицейские и спецназ вытесняют протестующих с одной из улиц у здания парламента, используя слезоточивый газ. Полиция начала применять водометы. МВД Грузии заявило, что это вынужденная мера, так как акция "приняла насильственный характер".
Посольство США в Грузии назвало рассмотрение в парламенте скандального закона "черным днем грузинской демократии".