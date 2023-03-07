Президент Грузии в обращении к нации поддержала протестующих против закона об "иноагентах", пообещав наложить на него вето и привести страну в ЕС

Cмыслом закона об "иноагентах" может быть отдаление Грузии от Европы, отметила Зурабишвили в обращении к протестующим на проспекте Руставели в Тбилиси Фото: EPA

Видео опубликовано в Facebook политика.

"Я обращаюсь к тем, кто этим вечером стоит на проспекте Руставели, где я сама много раз стояла. Я стою здесь, в Нью-Йорке, а позади меня Статуя Свободы. Это символ, за который всегда боролась Грузия. Я стою рядом с вами, потому что сегодня именно вы представляете свободную Грузию. Ту Грузию, которая видит свое будущее в Европе и никому не позволит это будущее отнять", – сказала президент.

Зурабишвили в обращении отметила, что "никому ненужный закон" об "иноагентах", который "не взялся из ниоткуда, а продиктован Москвой" – "нужно отменить".

"Его не надо отправлять в Венецианскую комиссию, так как Венецианская комиссия прекрасно знает, что это за закон. В первый же день я сказала, что наложу вето на этот закон, и я сделаю это. Мне неинтересно его детальное обсуждение... Меня интересует только будущее Грузии... Конституция, гарантом которой я являюсь. В ней написано, что все госинституты и в первую очередь я, но также правительство, власти, обязаны сделать все, чтобы привести Грузию в Евросоюз", – подчеркнула президент.

Все, кто поддерживает этот закон и проголосовал за него, продолжила Зурабишвили, "нарушают Конституцию", все они "отдаляют нас от Европы".

"Я обращаюсь к послам за границей, которые представляют Грузию в разных странах Европы, здесь, в Америке. Что мы защищаем? Что представляете вы, как не это европейское будущее? Мы не хотим этого закона, который бессмыслен, и его идея состоит в том, чтобы отдалить нас от Европы. Мы все вместе сегодня, мы будем вместе завтра, и мы приведем эту страну в Европу. Я вам это обещаю, потому что я уже давно дала себе это обещание", – заявила президент.

Зурабишвили на фоне протестов в Грузии отменила все встречи в Нью-Йорке, написал портал "Новости-Грузия".