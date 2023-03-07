Грузинская полиция разгоняет водометами противников закона об "иноагентах". Депутаты успели его принять, досрочно собравшись на сессию

МВД Грузии заявило, что это вынужденная мера, так как акция "приняла насильственный характер".

"Акция протеста, проходящая в Тбилиси на проспекте Руставели в районе здания парламента, приняла насильственный характер, участники акции пытались заблокировать один из входов в парламент, имели место случаи насилия в отношении сотрудников министерства... Мы призываем организаторов митинга и политических лидеров не допускать призывов к насилию", – говорится в заявлении.

В министерстве сообщили, что готовы применить "предусмотренную законом пропорциональную силу, в том числе специальные средства".

Протесты у здания парламента Грузии начались днем 7 марта, когда депутаты приступили к рассмотрению закона "О прозрачности иностранного влияния", который подразумевает регистрацию юридических лиц и СМИ, имеющих иностранное финансирование. Оппозиция и международные организации сравнивают его с российским репрессивным аналогом.

Депутаты планировали голосование на 9 марта, но перенесли его на сегодня. В результате он был принят в первом чтении: "за" проголосовали 76 депутатов, "против" –13.

Несколько тысяч собравшихся перекрыли центральную улицу Тбилиси, проспект Руставели. У людей много антикремлевских плакатов, участники скандируют лозунг "рабы". Telegram-канал "Ночной Тбилиси" опубликовал видео, как полицейские и спецназ вытесняют протестующих с одной из улиц у здания парламента, используя слезоточивый газ.

Посольство США в Грузии опубликовало в Facebook заявление, в котором назвало рассмотрение в парламенте скандального закона "черным днем грузинской демократии".

Около 19.45 Telegram-канал грузинского блогера Николая Лившица сообщил, что возле здания парламента Грузии слышна стрельба или звуки шумовых гранат.