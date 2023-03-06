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Законопроекты об "иноагентах" в Грузии. В комитете подрались депутаты, под парламентом – массовые протесты

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Стычку между депутатами сняли на видео
Стычку между депутатами сняли на видео
Скриншот: tvpirveli.ge

В Грузии продолжается обсуждение вариантов закона об "иноагентах". 6 марта слушания проходят в комитете парламента по правовым вопросам, сообщает "Новости-Грузия".

На заседании комитета произошли столкновения между членами правящей партии "Грузинская мечта" и представителями оппозиции, которая резко выступает против законопроектов. Видео опубликовал телеканал Pirveli.

Драка началась между председателем юридического комитета, членом "Грузинской мечты" Анри Оханашвили и председателем "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили. На записи видно, что в столкновениях участвовало несколько депутатов. Депутат Ана Цитлидзе бросила Оханашвили в лицо бумаги. 

По информации "Новости-Грузия", часть оппозиционных депутатов была удалена из зала, часть самостоятельно покинула его в знак протеста.

Одновременно под зданием парламента проходит массовая акция протеста, пишет "Новости-Грузия". Протестующие развернули огромные флаги Грузии и ЕС и включали гимн Евросоюза. Главный лозунг – "Нет русскому закону в Грузии". 

https://www.facebook.com/tvpirveli.ge/videos/1448030676025965/

На митинге много плакатов с изображением президента РФ Владимира Путина и Ираклия Кобахидзе – председателя правящей партии Грузии, которая поддерживает принятие закона об "иноагентах".

Контекст:

Как поясняет "Новости-Грузия", парламент Грузии принял к рассмотрению сразу два законопроекта об "иноагентах". Оба проекта инициировало движение "Сила народа": первый называется "О прозрачности иностранного влияния", второй – "О регистрации иностранных агентов". Первый касается только НПО и СМИ, получающих зарубежное финансирование, а второй – как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений.

Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они "заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции".

Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что эта инициатива противоречит как минимум двум из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС. Серьезную обеспокоенность уже несколько раз выразил Госдеп США. 

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не поддержит законопроект.

Кобахидзе заявлял, что содержание законопроектов "относится к прозрачности, в которой никто не сможет увидеть проблему, даже если захочет ее увидеть". По его мнению, новый закон "будет способствовать выполнению первой рекомендации ЕС – деполяризации", а тот, кто называет законопроект российским, – "просто лжец", цитировали политика Rustavi и "Новости-Грузия"

Со 2 марта, на фоне акций протеста и задержаний митингующих, обсуждение законопроектов началось в комитетах парламента. После принятия в первом чтении правящая партия обещает отправить оба варианта в Венецианскую комиссию на экспертизу.

Теги: Грузия, оппозиция, драка, протесты, депутаты, митинг, евроинтеграция, парламент, Евросоюз, Грузинская мечта, Ираклий Кобахидзе, акции протеста
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