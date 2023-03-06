Законопроекты об "иноагентах" в Грузии. В комитете подрались депутаты, под парламентом – массовые протесты

На заседании комитета произошли столкновения между членами правящей партии "Грузинская мечта" и представителями оппозиции, которая резко выступает против законопроектов. Видео опубликовал телеканал Pirveli.
Драка началась между председателем юридического комитета, членом "Грузинской мечты" Анри Оханашвили и председателем "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили. На записи видно, что в столкновениях участвовало несколько депутатов. Депутат Ана Цитлидзе бросила Оханашвили в лицо бумаги.
По информации "Новости-Грузия", часть оппозиционных депутатов была удалена из зала, часть самостоятельно покинула его в знак протеста.
A fight in the Parliament of Georgia between the Chairman of the UNM Levan Khabeishvili and the Chairman of the Legal Affairs Committee of the Parliament, Georgian Dream MP Henri Ohanashvili.— Mikhail Kulakov (@mikkulakov) March 6, 2023
Video by TV Pirveli - * * . pic.twitter.com/IcyZ11tkYt
Одновременно под зданием парламента проходит массовая акция протеста, пишет "Новости-Грузия". Протестующие развернули огромные флаги Грузии и ЕС и включали гимн Евросоюза. Главный лозунг – "Нет русскому закону в Грузии".
Eu and Georgia flags outside the parliament right now with the EU anthem on the background. pic.twitter.com/JhviaWFhx3— Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 6, 2023
На митинге много плакатов с изображением президента РФ Владимира Путина и Ираклия Кобахидзе – председателя правящей партии Грузии, которая поддерживает принятие закона об "иноагентах".
Как поясняет "Новости-Грузия", парламент Грузии принял к рассмотрению сразу два законопроекта об "иноагентах". Оба проекта инициировало движение "Сила народа": первый называется "О прозрачности иностранного влияния", второй – "О регистрации иностранных агентов". Первый касается только НПО и СМИ, получающих зарубежное финансирование, а второй – как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений.
Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они "заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции".
Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что эта инициатива противоречит как минимум двум из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС. Серьезную обеспокоенность уже несколько раз выразил Госдеп США.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не поддержит законопроект.
Кобахидзе заявлял, что содержание законопроектов "относится к прозрачности, в которой никто не сможет увидеть проблему, даже если захочет ее увидеть". По его мнению, новый закон "будет способствовать выполнению первой рекомендации ЕС – деполяризации", а тот, кто называет законопроект российским, – "просто лжец", цитировали политика Rustavi и "Новости-Грузия".
Со 2 марта, на фоне акций протеста и задержаний митингующих, обсуждение законопроектов началось в комитетах парламента. После принятия в первом чтении правящая партия обещает отправить оба варианта в Венецианскую комиссию на экспертизу.