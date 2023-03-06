Законопроекты об "иноагентах" в Грузии. В комитете подрались депутаты, под парламентом – массовые протесты

На заседании комитета произошли столкновения между членами правящей партии "Грузинская мечта" и представителями оппозиции, которая резко выступает против законопроектов. Видео опубликовал телеканал Pirveli.

Драка началась между председателем юридического комитета, членом "Грузинской мечты" Анри Оханашвили и председателем "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили. На записи видно, что в столкновениях участвовало несколько депутатов. Депутат Ана Цитлидзе бросила Оханашвили в лицо бумаги.

По информации "Новости-Грузия", часть оппозиционных депутатов была удалена из зала, часть самостоятельно покинула его в знак протеста.

A fight in the Parliament of Georgia between the Chairman of the UNM Levan Khabeishvili and the Chairman of the Legal Affairs Committee of the Parliament, Georgian Dream MP Henri Ohanashvili.

Video by TV Pirveli - * * . pic.twitter.com/IcyZ11tkYt — Mikhail Kulakov (@mikkulakov) March 6, 2023

Одновременно под зданием парламента проходит массовая акция протеста, пишет "Новости-Грузия". Протестующие развернули огромные флаги Грузии и ЕС и включали гимн Евросоюза. Главный лозунг – "Нет русскому закону в Грузии".

Eu and Georgia flags outside the parliament right now with the EU anthem on the background. pic.twitter.com/JhviaWFhx3 — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 6, 2023

На митинге много плакатов с изображением президента РФ Владимира Путина и Ираклия Кобахидзе – председателя правящей партии Грузии, которая поддерживает принятие закона об "иноагентах".