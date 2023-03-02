Яценюк: Замораживание войны в Украине приведет к эскалации в Молдове, Грузии и других странах, где есть нерешенные территориальные вопросы

Заморозка конфликта между РФ и Украиной в 2014 году привела к полномасштабному вторжению России в 2022-м, считает Яценюк Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

"Каковы последствия сценария по замороженному конфликту для Украины? Катастрофические. Мы это уже прошли. В 2014 году Россия напала на Украину, далее конфликт переходит в замороженную стадию. Подписываются Минские соглашения. Ценность этих сделок лежала только в одной плоскости – это временная остановка огня, не больше", – сказал Яценюк.

По его мнению, заморозка конфликта в 2014 году привела к тому, что президент России Владимир Путин смог подготовиться и начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

"Это означает, что никакой замороженный конфликт не будет вечно в морозильной камере", – подчеркнул экс-премьер.

Яценюк считает, что если война России против Украины станет замороженным конфликтом, для Запада это будет означать: "границы можно перерисовывать через военную силу".

"Все прекрасные бумажки, которые называются Устав ООН, кипы международных соглашений, безумное количество международных организаций – все это равно нулю, это пустота. Сильнее не тот, кто знает, что такое сила права, а тот, кто знает, что такое право силы", – сказал Яценюк.

Он добавил, что заморозка войны приведет к эскалации ситуации не только в Украине.

"Как вообще можно такой сценарий рассматривать, если этот сценарий однозначно приведет к дальнейшей эскалации не только в Украине, но и в Приднестровье, Молдове, Грузии, и он будет побуждать других, где есть нерешенные или замороженные конфликты, идти путем захвата территорий? Для Украины это катастрофический сценарий, но я не вижу ни одного положительного сценария и для Запада", – резюмировал бывший глава правительства.

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