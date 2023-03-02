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Яценюк: Замораживание войны в Украине приведет к эскалации в Молдове, Грузии и других странах, где есть нерешенные территориальные вопросы

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Заморозка конфликта между РФ и Украиной в 2014 году привела к полномасштабному вторжению России в 2022-м, считает Яценюк
Заморозка конфликта между РФ и Украиной в 2014 году привела к полномасштабному вторжению России в 2022-м, считает Яценюк
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Замораживание войны России против Украины будет иметь плохие последствия как для Украины, так и для Запада. Такое мнение высказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Каковы последствия сценария по замороженному конфликту для Украины? Катастрофические. Мы это уже прошли. В 2014 году Россия напала на Украину, далее конфликт переходит в замороженную стадию. Подписываются Минские соглашения. Ценность этих сделок лежала только в одной плоскости – это временная остановка огня, не больше", – сказал Яценюк.

По его мнению, заморозка конфликта в 2014 году привела к тому, что президент России Владимир Путин смог подготовиться и начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. 

"Это означает, что никакой замороженный конфликт не будет вечно в морозильной камере", – подчеркнул экс-премьер.

Яценюк считает, что если война России против Украины станет замороженным конфликтом, для Запада это будет означать: "границы можно перерисовывать через военную силу". 

"Все прекрасные бумажки, которые называются Устав ООН, кипы международных соглашений, безумное количество международных организаций – все это равно нулю, это пустота. Сильнее не тот, кто знает, что такое сила права, а тот, кто знает, что такое право силы", – сказал Яценюк.

Он добавил, что заморозка войны приведет к эскалации ситуации не только в Украине.

"Как вообще можно такой сценарий рассматривать, если этот сценарий однозначно приведет к дальнейшей эскалации не только в Украине, но и в Приднестровье, Молдове, Грузии, и он будет побуждать других, где есть нерешенные или замороженные конфликты, идти путем захвата территорий? Для Украины это катастрофический сценарий, но я не вижу ни одного положительного сценария и для Запада", – резюмировал бывший глава правительства.

Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи. Читайте полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда был оккупирован Крым и началась агрессия на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины.

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Украина и западные страны регулярно обвиняли РФ в нарушении Минских соглашений.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Сначала переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций, но позже диалог был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина больше не может себе позволить паузу и заморозку конфликта. По его словам, договоренности и переговоры дают россиянам время наращивать силы. А цель Украины – деоккупация всей территории, сказал президент. "Мы просто не можем позволить России продолжать ту же оккупацию, которая началась в 2014 году", – заявлял глава государства.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, Украина, Грузия, Приднестровье, война, вторжение, Минские соглашения, война России против Украины, конфликт, соглашение, границы
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