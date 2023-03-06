ГОРДОН
 
 
МИР

Саакашвили: Грузию тихо сдают Путину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саакашвили заявил, что Грузия сейчас "принадлежит российскому олигарху"
Саакашвили заявил, что Грузия сейчас "принадлежит российскому олигарху"
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его приговорили к тюремному заключению по требованию президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в письменном комментарии Bild, опубликованном 5 марта.

Саакашвили заявил, что его партия "Единое национальное движение" проиграла парламентские выборы в 2012 году и потеряла власть из-за вмешательства России. "Они дали [миллиардеру, основателю правящей в настоящее время партии "Грузинская мечта" Бидзине] Иванишвили $2 млрд на предвыборную кампанию", – сказал он.

По словам Саакашвили, первые обвинения против него были выдвинуты, когда он стал губернатором Одесской области и остановил там экспансию РФ. Экс-президент заявил, что в настоящее время Грузия "принадлежит российскому олигарху и управляется средневековым феодалом".

"Иванишвили связан с Россией пуповиной. Ему нравится российская политическая система. В то же время он и его марионетки обвиняют Запад в том, что он послал меня свергнуть их, что является полнейшей чушью. Иванишвили не нравится большая волна симпатий ко мне на Западе. Кроме того, он тихо и молча передает Грузию Путину. Но внимание вокруг меня помешало этому плану", – сказал он.

Саакашвили считает, что его преследование также является сигналом Путина для президента Украины Владимира Зеленского о том, что его якобы может ждать за непокорность России.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, у него есть украинское гражданство.

В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Хачапуридзе сообщил, что за время заключения у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. Саакашвили утверждает, что во время ареста он был отравлен. В организме политика нашли следы висмута, бария, ртути и мышьяка.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.

Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине. Польша тоже высказывала готовность принять его на лечение.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Грузия, Михаил Саакашвили, Бидзина Иванишвили
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Хтось дарує комусь поцілунок, а хтось топче троянди червоні". Жена Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Троянди на пероні". Аудио
  "Хтось дарує комусь поцілунок, а хтось топче троянди червоні". Жена Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Троянди на пероні". Аудио
Галина ГРИШИНА
"Любимая". Галкин показал новые фото Пугачевой
"Любимая". Галкин показал новые фото Пугачевой
Галина ГРИШИНА
47-летний Арестович показал, как изменился за 30 лет
47-летний Арестович показал, как изменился за 30 лет
Галина ГРИШИНА
Снайпер Эмеральд рассказала, почему похудела на шесть килограммов в последние месяцы беременности, и намекнула, какое имя выбрала для будущей дочери
Снайпер Эмеральд рассказала, почему похудела на шесть килограммов в последние месяцы беременности, и намекнула, какое имя выбрала для будущей дочери
Галина ГРИШИНА
  "Життя триває". Tarabarova выпустила клип с участием своих детей. В ролике они одеты в свитера от украинского бренда. Видео
  "Життя триває". Tarabarova выпустила клип с участием своих детей. В ролике они одеты в свитера от украинского бренда. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей
  "Просто и вкусно". Как приготовить жареный картофель с овощами и курицей
Галина ГРИШИНА
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ
Пропагандист Красовский устроил истерику в самолете и пожелал смерти российской авиакомпании после того, как его сняли с рейса – РосСМИ
Галина ГРИШИНА
Kola и Вакарчук спели дуэтом песню "Не питай" на благотворительном концерте в поддержку ВСУ. Видео
Kola и Вакарчук спели дуэтом песню "Не питай" на благотворительном концерте в поддержку ВСУ. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров
"Стильный или просто надел все, что нашел". Клопотенко снялся возле мусорного бака в образе бездомного
"Стильный или просто надел все, что нашел". Клопотенко снялся возле мусорного бака в образе бездомного
Галина ГРИШИНА
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу
ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу
Галина ГРИШИНА
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео
Галина ГРИШИНА
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Галина ГРИШИНА
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
Галина ГРИШИНА
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей (67494)
2
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства (49987)
3
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул" (43244)
4
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров (40786)
5
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе (27866)
6
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию (27646)
7
Новая избранница Остапчука расстегнула джинсы и показала трусы (25461)
8
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах (23158)
 
 
 
 