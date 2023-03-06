Саакашвили: Грузию тихо сдают Путину

Саакашвили заявил, что его партия "Единое национальное движение" проиграла парламентские выборы в 2012 году и потеряла власть из-за вмешательства России. "Они дали [миллиардеру, основателю правящей в настоящее время партии "Грузинская мечта" Бидзине] Иванишвили $2 млрд на предвыборную кампанию", – сказал он.

По словам Саакашвили, первые обвинения против него были выдвинуты, когда он стал губернатором Одесской области и остановил там экспансию РФ. Экс-президент заявил, что в настоящее время Грузия "принадлежит российскому олигарху и управляется средневековым феодалом".

"Иванишвили связан с Россией пуповиной. Ему нравится российская политическая система. В то же время он и его марионетки обвиняют Запад в том, что он послал меня свергнуть их, что является полнейшей чушью. Иванишвили не нравится большая волна симпатий ко мне на Западе. Кроме того, он тихо и молча передает Грузию Путину. Но внимание вокруг меня помешало этому плану", – сказал он.

Саакашвили считает, что его преследование также является сигналом Путина для президента Украины Владимира Зеленского о том, что его якобы может ждать за непокорность России.