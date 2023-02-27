Посол Евросоюза передал властям Грузии обращение-демарш ЕС по поводу Саакашвили

Герчинский сообщил, что с этим обращением согласились в Брюсселе все 27 государств – членов Евросоюза. Отмечается, что в ЕС "очень обеспокоены" сообщениями об ухудшении состояния здоровья Саакашвили.

По словам посла, у него состоялся "очень открытый и искрений разговор" с министром юстиции Рати Брегадзе.

"Министр юстиции предоставил нам информацию о том, что делает правительство Грузии, чтобы права бывшего президента Михаила Саакашвили как обвиняемого и заключенного были защищены", – сообщил Герчинский.

Портал уточняет, что в дипломатической практике демарш означает чрезвычайное выступление, которое может выражаться в заявлении, направлении ноты, меморандума, выражении протеста или предупреждении. Форма демарша обычно используется, если вопрос неразрешим в порядке нормальной дипломатической работы или если для его урегулирования требуются срочные меры.

Экспертная группа врачей, созванная аппаратом народного защитника Грузии, по итогам осмотра Саакашвили заключила, что его состояние резко ухудшилось со времени последнего визита 4 декабря, до четвертой стадии кахексии — угрожающей потере веса четвертой стадии, также сообщает "Новости-Грузия".

В случае потери еще пяти-семи килограммов он будет полностью прикован к постели, говорится в заключении. В случае, если он продолжит худеть, достижение критической отметки ожидается в течение одного-двух месяцев, это 52–53 килограмма, после чего изменения станут необратимыми, отмечают врачи.