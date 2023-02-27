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Посол Евросоюза передал властям Грузии обращение-демарш ЕС по поводу Саакашвили

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В ЕС отправили срочное заявление Грузии из-за состояния здоровья Саакашвили
В ЕС отправили срочное заявление Грузии из-за состояния здоровья Саакашвили
Фото: EPA

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский 27 февраля передал министру юстиции Грузии специальное официальное обращение ЕС в формате демарша, в котором выражается обеспокоенность состоянием третьего президента Михаила Саакашвили, который находится в заключении. Об этом сообщает "Новости-Грузия".

Герчинский сообщил, что с этим обращением согласились в Брюсселе все 27 государств – членов Евросоюза. Отмечается, что в ЕС "очень обеспокоены" сообщениями об ухудшении состояния здоровья Саакашвили. 

По словам посла, у него состоялся "очень открытый и искрений разговор" с министром юстиции Рати Брегадзе.

"Министр юстиции предоставил нам информацию о том, что делает правительство Грузии, чтобы права бывшего президента Михаила Саакашвили как обвиняемого и заключенного были защищены", – сообщил Герчинский.

Портал уточняет, что в дипломатической практике демарш означает чрезвычайное выступление, которое может выражаться в заявлении, направлении ноты, меморандума, выражении протеста или предупреждении. Форма демарша обычно используется, если вопрос неразрешим в порядке нормальной дипломатической работы или если для его урегулирования требуются срочные меры.

Экспертная группа врачей, созванная аппаратом народного защитника Грузии, по итогам осмотра Саакашвили заключила, что его состояние резко ухудшилось со времени последнего визита 4 декабря, до четвертой стадии кахексии — угрожающей потере веса четвертой стадии, также сообщает "Новости-Грузия".

В случае потери еще пяти-семи килограммов он будет полностью прикован к постели, говорится в заключении. В случае, если он продолжит худеть, достижение критической отметки ожидается в течение одного-двух месяцев, это 52–53 килограмма, после чего изменения станут необратимыми, отмечают врачи.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, у него есть украинское гражданство.

В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что за время заключения у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. Саакашвили утверждает, что во время ареста он был отравлен. В организме политика нашли следы висмута, бария, ртути и мышьяка.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.

Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине. Польша тоже высказывала готовность принять его на лечение.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, лечение, дипломаты, Евросоюз, врачи
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