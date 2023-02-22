Врачи говорят, что Саакашвили "несбалансированно питается". Политик заявил, что идет спецоперация по его убийству

Врачи "подтвердили тенденцию к ухудшению, общую слабость и боли в конечностях", основной причиной происходящего они назвали "несбалансированное питание".

По словам эндокринолога, Саакашвили потребляет 300-400 калорий в день при рекомендованных не менее 1700, "но продолжает питаться по своему усмотрению".

Клинический директор клиники Зураб Чхаидзе заявил, что больница делает все возможное, но "цель врачей должна совпадать с целью пациента".

"Новости-Грузия" пишет, что один из диагнозов Саакашвили – "неконтролируемая угрожающая потеря веса", то есть кахексия.

"Семья Саакашвили говорит, что его организм отторгает пишу и он не может есть. О том, что причиной такого состояния могут быть диагностированные деменция и анорексия, ранее заявляла независимая экспертиза, результаты которой не признают власти Грузии", – подчеркивает агентство.

После заявлений медиков на странице Саакашвили в Facebook опубликовали его комментарий.

"Единственной правдой было то, что мое положение серьезное и стремительно ухудшается и что клиника практически ничего не может сделать. Все остальное было ложью. Эта клиника отказалась лечить мои основные заболевания. В частности, отравление тяжелыми металлами, анорексию и кахексию. Никто так не хочет жизни, как я", – заявил он.

Политик подчеркнул, что хочет, в частности "стать свидетелем победы Украины, которая находится в пределах досягаемости, и конца всех путинистов".

"Мы находимся в завершающей стадии спецоперации по моему убийству. [...] Я обращаюсь к Грузии и миру. Не позволяйте этой преступной корпорации осуществить свои злые намерения", – призвал Саакашвили.