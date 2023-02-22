Врачи говорят, что Саакашвили "несбалансированно питается". Политик заявил, что идет спецоперация по его убийству

Врачи "подтвердили тенденцию к ухудшению, общую слабость и боли в конечностях", основной причиной происходящего они назвали "несбалансированное питание".
По словам эндокринолога, Саакашвили потребляет 300-400 калорий в день при рекомендованных не менее 1700, "но продолжает питаться по своему усмотрению".
Клинический директор клиники Зураб Чхаидзе заявил, что больница делает все возможное, но "цель врачей должна совпадать с целью пациента".
"Новости-Грузия" пишет, что один из диагнозов Саакашвили – "неконтролируемая угрожающая потеря веса", то есть кахексия.
"Семья Саакашвили говорит, что его организм отторгает пишу и он не может есть. О том, что причиной такого состояния могут быть диагностированные деменция и анорексия, ранее заявляла независимая экспертиза, результаты которой не признают власти Грузии", – подчеркивает агентство.
После заявлений медиков на странице Саакашвили в Facebook опубликовали его комментарий.
"Единственной правдой было то, что мое положение серьезное и стремительно ухудшается и что клиника практически ничего не может сделать. Все остальное было ложью. Эта клиника отказалась лечить мои основные заболевания. В частности, отравление тяжелыми металлами, анорексию и кахексию. Никто так не хочет жизни, как я", – заявил он.
Политик подчеркнул, что хочет, в частности "стать свидетелем победы Украины, которая находится в пределах досягаемости, и конца всех путинистов".
"Мы находимся в завершающей стадии спецоперации по моему убийству. [...] Я обращаюсь к Грузии и миру. Не позволяйте этой преступной корпорации осуществить свои злые намерения", – призвал Саакашвили.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине.
В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.
Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине. Освободить Саакашвили призывал также Европарламент. Польша предложила принять его на лечение.